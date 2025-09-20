歴史ある「エルプレジデンテ」と甘美な「おとぎ話」、ラムで楽しむ二つの世界【THE カクテルバイブル500】

ラム【エルプレジデンテ（El Presidente）】

高貴な雰囲気の歴史あるカクテル

カクテル名はスペイン語で「大統領」「社長」を指す。1920年代ごろから飲まれている歴史ある一杯で、その由来には諸説ある。グレナデンシロップの色合いがネーミングにふさわしい高貴な雰囲気を醸している。

レシピ

ホワイトラム：30ml

ドライベルモット：15ml

オレンジキュラソー：15ml

グレナデンシロップ：1dash

すべての材料と氷をミキシンググラスに入れ、ステア。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

エルプレジデントはキューバで誕生した由来を持つとされる正統派のカクテル。ラムを使ったカクテルの中でもとくに洗練された味わいとして人気があり、「カリブのマンハッタン」の異名も。

ラム【おとぎ話（Otogi-Banashi）】

優しくクリーミなデザートカクテル

生クリームがラム本来の甘みをよりいっそう引き立たせ、おとぎ話のようにやさしくクリーミーに仕上がった一杯。バナナのフレーバーも楽しみながら、アフターディナーのデザートとして味わって。

レシピ

ホワイトラム：20ml

バナナリキュール：20ml

ヘーゼルナッツリキュール（フランジェリコ）：10ml

生クリーム：10ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注ぎ、チェリーを飾りつけて完成。

ひとことメモ

ヘーゼルナッツリキュールは「ナッツ系リキュールの元祖」といわれるほど長い歴史があり、いまから300年以上も前につくられたといわれている。

ラム（Rum）とは

17世紀にカリブ島で誕生。サトウキビの搾り汁（糖蜜）が原料。飲むと酔って興奮するということから、イングランドの一部で方言として使われていた「ラムバリオン（＝興奮）」が名前の由来とされる。色はホワイト、ゴールド、ダークに分けられ、風味ではライト、ミディアム、ヘビーの3段階がある。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡