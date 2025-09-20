元DeNA投手で巨人、ブルージェイズにも在籍した山口俊氏（38）が20日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。DeNA時代に対戦相手やファンから呼ばれていた不名誉な「あだ名」について語る場面があった。

今回のテーマは「爆笑！万年Bクラス」。プロ野球のペナントレースでは、4位から最下位のチームをBクラスと呼ぶが、現役時代に5年以上連続でBクラスに低迷した苦労人たちがスタジオに集結した。

山口氏はDeNA時代、対戦相手から球団が「貯金がどんどん増える横浜銀行」と呼ばれていたと告白。「横浜に負けちゃダメだと。相手チームはここで貯金を作らないとどこで作るんだという感じて来ている」とし、「相手チームとかビジターのファンの方には横浜銀行って常に言われていましたね」と苦笑いで振り返った。

同じくスタジオゲストで横浜、ソフトバンク、ヤクルトでプレーした内川聖一氏が「こんな金利のいい銀行ってない」と自虐的に語ると、山口氏も「預けてばっかりで引き出せなかったですね」とうなずいた。

さらに山口氏は「弱いチームだから先発ピッチャーも裏ローテを当ててくるとかあると思うんですけど、逆に勝たないともったいないので毎回エースクラスが来る。取りに来るので」と言及。番組MCの浜田雅功は「ええ銀行やからね」と同情していた。