霜降り明星・せいや「夢すぎ」 『101回目のプロポーズ』続編の“豪華2ショット”に反響続々「ファンからしても夢」
お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが20日までに自身のインスタグラムを更新。自身が出演するフジテレビ系連続ドラマ『102回目のプロポーズ』において、武田鉄矢とのメイキングショットを公開し、「夢すぎ」と感激のコメントを投稿した。
【写真】ギター片手に…武田鉄矢との夢の共演を果たしたせいや
本作は、俳優・浅野温子と武田によって1991年に放送されたフジテレビ系“月9”ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編。最終回で結ばれた矢吹薫（浅野）と星野達郎（武田）は本当に結婚していた…。『102回目のプロポーズ』では、薫と達郎の娘・星野光を唐田えりかが演じ、光に一目ぼれする青年・空野太陽をせいやが演じる。
武田のものまねを続けてきたせいやが、本作で武田と共演を果たした。そんな2人の写真にファンからは「ファンからしても夢」「夢やなぁーーー！」「ドラマ楽しみにしてます！」「鉄矢さんもせいやさんも表情が優しい」「せいやすごすぎるよ〜」などの反響が寄せられていた。
【写真】ギター片手に…武田鉄矢との夢の共演を果たしたせいや
本作は、俳優・浅野温子と武田によって1991年に放送されたフジテレビ系“月9”ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編。最終回で結ばれた矢吹薫（浅野）と星野達郎（武田）は本当に結婚していた…。『102回目のプロポーズ』では、薫と達郎の娘・星野光を唐田えりかが演じ、光に一目ぼれする青年・空野太陽をせいやが演じる。
武田のものまねを続けてきたせいやが、本作で武田と共演を果たした。そんな2人の写真にファンからは「ファンからしても夢」「夢やなぁーーー！」「ドラマ楽しみにしてます！」「鉄矢さんもせいやさんも表情が優しい」「せいやすごすぎるよ〜」などの反響が寄せられていた。