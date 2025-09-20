◇セ・リーグ 広島1―3巨人（2025年9月20日 東京D）

広島は巨人に敗れ、4連敗となり、クライマックス・シリーズ（CS）進出の可能性が完全消滅した。0―1の4回に中村奨の左越えソロで同点に追いついたが、その直後の4回に先発・森が捕まった。キャベッジ、泉口の連打から2死満塁とピンチが拡大し、リチャードに痛恨の押し出し死球。なおも2死満塁で浦田に中前適時打を浴び、5回3失点で7敗目を喫した。チームは今季東京ドームで2勝8敗1分けと苦戦を強いられた。

以下、新井監督との一問一答。

――前日に続き岡本に一発を浴びた。

「やっぱり昨日もそうだけど、振れているし。甘い球は逃してくれない。森も立ち上がりから、ボールの球威というのはあるように見えたんだけど、少しずつ甘くなったのをジャイアンツの各バッターが逃してくれなかった」

――5回でリリーフにスイッチした。

「あそこは追いかけないといけないから、勝負は7回までだと思っているから。（相手は）8回、9回は強力なブルペンがいるので」

――中村奨成が完璧な一発。

「良いホームランだったね。なかなかヒットも出ない中でね、追い込まれてからも良い反応をしたと思うし、どんどん自信にしてもらいたい」

――東京ドームで苦戦を強いられた。

「昨年もなかなかドームで良い試合を見せてあげられなくて、そこは申し訳ない。1年間、今日もそうだけど、1年間たくさん応援していただいて、ありがとうございます」

――7試合残るが、Bクラスが確定した。

「まあ、そこももちろん頭に入っているし。まあ今後ね、今まで以上に若い選手に、チャンスが来るんじゃないかと思います」

――若手にはどんなことを考えながら試合に出てほしいか。

「しっかりやってきたことをアピールして、出してくれたらそれでいいと思う。そんなにすぐに結果が出ると思ってないし、思い切ってやってくれればいいと思います」

――会沢が抹消で、清水が昇格。

「そうやね。彼（会沢）には今シーズンご苦労さんというふうに伝えた」