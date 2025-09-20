鳥取vs群馬 スタメン発表
[9.20 J3第28節](Axis)
※19:00開始
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 6 温井駿斗
DF 17 松本太一
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
MF 7 小澤秀充
MF 13 清水祐輔
MF 32 伊川拓
MF 42 金浦真樹
FW 18 半田航也
FW 37 舩橋京汰
監督
林健太郎
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 30 小柳達司
MF 7 西村恭史
MF 18 田中翔太
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 33 櫻井文陽
MF 36 安達秀都
FW 32 河田篤秀
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 43 野瀬翔也
監督
沖田優
