[9.20 J3第28節](Axis)

※19:00開始

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 3 永野修都

DF 6 温井駿斗

DF 17 松本太一

MF 11 東條敦輝

MF 14 普光院誠

MF 16 丸山壮大

MF 19 三木直土

MF 21 河村匠

MF 34 曽我大地

FW 10 富樫佑太

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 8 田中恵太

MF 7 小澤秀充

MF 13 清水祐輔

MF 32 伊川拓

MF 42 金浦真樹

FW 18 半田航也

FW 37 舩橋京汰

監督

林健太郎

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 3 大畑隆也

DF 14 菊地健太

DF 30 小柳達司

MF 7 西村恭史

MF 18 田中翔太

MF 20 下川太陽

MF 27 藤村怜

MF 33 櫻井文陽

MF 36 安達秀都

FW 32 河田篤秀

控え

GK 21 キム・ジェヒ

DF 43 野瀬翔也

監督

沖田優