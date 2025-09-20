東京Vvs岡山 スタメン発表
[9.20 J1第30節](味スタ)
※18:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 3 谷口栄斗
DF 4 林尚輝
DF 6 宮原和也
MF 2 深澤大輝
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 19 松橋優安
MF 40 新井悠太
MF 71 平尾勇人
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
DF 26 内田陽介
MF 14 福田湧矢
MF 17 稲見哲行
MF 20 食野壮磨
FW 25 熊取谷一星
FW 38 唐山翔自
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 8 江坂任
MF 14 田部井涼
MF 27 木村太哉
MF 33 神谷優太
MF 50 加藤聖
MF 88 柳貴博
FW 22 一美和成
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 15 工藤孝太
DF 26 本山遥
MF 3 藤井海和
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 28 松本昌也
FW 98 ウェリック・ポポ
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
