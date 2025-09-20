[9.20 J1第30節](ニッパツ)

※18:00開始

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 24 ヤクブ・スウォビィク

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 福森晃斗

DF 22 岩武克弥

MF 8 山根永遠

MF 10 ジョアン・パウロ

MF 34 小倉陽太

MF 70 細井響

MF 76 山田康太

MF 91 ルキアン

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 32 石井僚

DF 16 伊藤槙人

DF 30 山崎浩介

DF 48 新保海鈴

MF 4 ユーリ・ララ

MF 23 窪田稜

MF 39 遠藤貴成

MF 90 アダイウトン

FW 15 伊藤翔

監督

三浦文丈

[アルビレックス新潟]

先発

GK 21 田代琉我

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 25 藤原奏哉

DF 42 橋本健人

MF 7 谷口海斗

MF 8 白井永地

MF 22 新井泰貴

MF 55 マテウス・モラエス

FW 41 長谷川元希

FW 65 ブーダ

控え

GK 1 藤田和輝

DF 15 早川史哉

DF 31 堀米悠斗

MF 14 小原基樹

MF 28 島村拓弥

MF 30 奥村仁

MF 33 高木善朗

MF 50 植村洋斗

FW 18 若月大和

監督

入江徹