横浜FCvs新潟 スタメン発表
[9.20 J1第30節](ニッパツ)
※18:00開始
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 24 ヤクブ・スウォビィク
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 22 岩武克弥
MF 8 山根永遠
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 34 小倉陽太
MF 70 細井響
MF 76 山田康太
MF 91 ルキアン
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 32 石井僚
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
DF 48 新保海鈴
MF 4 ユーリ・ララ
MF 23 窪田稜
MF 39 遠藤貴成
MF 90 アダイウトン
FW 15 伊藤翔
監督
三浦文丈
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 田代琉我
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
MF 7 谷口海斗
MF 8 白井永地
MF 22 新井泰貴
MF 55 マテウス・モラエス
FW 41 長谷川元希
FW 65 ブーダ
控え
GK 1 藤田和輝
DF 15 早川史哉
DF 31 堀米悠斗
MF 14 小原基樹
MF 28 島村拓弥
MF 30 奥村仁
MF 33 高木善朗
MF 50 植村洋斗
FW 18 若月大和
監督
入江徹
