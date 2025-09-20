栃木Cvs高知 スタメン発表
[9.20 J3第28節](CFS)
※18:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 8 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 16 加藤丈
FW 39 バスケス・バイロン
FW 77 田中パウロ淳一
FW 90 ピーター・ウタカ
控え
GK 1 原田欽庸
DF 33 乾貴哉
MF 13 大嶌貴
MF 14 関野元弥
FW 9 都倉賢
FW 22 鈴木裕斗
FW 23 吉田篤志
FW 40 鈴木国友
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 4 小林大智
DF 38 鈴木俊也
DF 72 福宮弘乃介
MF 2 吉田知樹
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 16 上月翔聖
MF 37 深川大輔
FW 20 杉山伶央
FW 29 内田優晟
控え
GK 1 黒川雷平
DF 3 中田永一
DF 25 今井那生
MF 15 小林里駆
MF 26 須藤直輝
MF 66 三好麟大
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
FW 19 水野颯太
監督
神野卓哉
※18:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 8 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 16 加藤丈
FW 39 バスケス・バイロン
FW 77 田中パウロ淳一
FW 90 ピーター・ウタカ
控え
GK 1 原田欽庸
DF 33 乾貴哉
MF 13 大嶌貴
FW 9 都倉賢
FW 22 鈴木裕斗
FW 23 吉田篤志
FW 40 鈴木国友
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 4 小林大智
DF 38 鈴木俊也
DF 72 福宮弘乃介
MF 2 吉田知樹
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 16 上月翔聖
MF 37 深川大輔
FW 20 杉山伶央
FW 29 内田優晟
控え
GK 1 黒川雷平
DF 3 中田永一
DF 25 今井那生
MF 15 小林里駆
MF 26 須藤直輝
MF 66 三好麟大
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
FW 19 水野颯太
監督
神野卓哉