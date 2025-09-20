[9.20 J3第28節](CFS)

※18:00開始

主審:原田雅士

<出場メンバー>

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 5 奥井諒

DF 15 佐藤喜生

DF 28 小西慶太郎

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 8 森俊貴

MF 10 岡庭裕貴

MF 16 加藤丈

FW 39 バスケス・バイロン

FW 77 田中パウロ淳一

FW 90 ピーター・ウタカ

控え

GK 1 原田欽庸

DF 33 乾貴哉

MF 13 大嶌貴

MF 14 関野元弥

FW 9 都倉賢

FW 22 鈴木裕斗

FW 23 吉田篤志

FW 40 鈴木国友

FW 99 平岡将豪

監督

今矢直城

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 21 大杉啓

DF 4 小林大智

DF 38 鈴木俊也

DF 72 福宮弘乃介

MF 2 吉田知樹

MF 8 高野裕維

MF 10 佐々木敦河

MF 16 上月翔聖

MF 37 深川大輔

FW 20 杉山伶央

FW 29 内田優晟

控え

GK 1 黒川雷平

DF 3 中田永一

DF 25 今井那生

MF 15 小林里駆

MF 26 須藤直輝

MF 66 三好麟大

FW 9 新谷聖基

FW 18 東家聡樹

FW 19 水野颯太

監督

神野卓哉