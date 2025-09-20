2025年10月8日（水）スタートの日本テレビ系水曜ドラマ（水曜よる10時〜11時放送/初回放送はよる10時〜10時54分）「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質・八神結以と誘拐犯・林田大介の二人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく、心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマ。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。二人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか!?

本作の主題歌は、家入レオの新曲「Mirror feat.斎藤宏介」に決定！

この主題歌を乗せ、ドラマ劇中シーンを盛り込んだ30秒PR映像も解禁！映像は、TVer番組ページ、日テレドラマ公式YouTubeチャンネル、ドラマ公式X、ドラマ公式ホームページなどで視聴が可能。

PR映像 URL：https://youtu.be/3cAPR2bIUiU

家入は、2012年にシングル「サブリナ」でデビューし、その年の第54回日本レコード大賞最優秀新人賞他、数多くの新人賞を受賞。力強さと切なさが同居するその声、感情豊かな表現力が魅力。代表曲には「Shine」「Silly」「君がくれた夏」「未完成」「空と青」など、しっとりとしたバラードから爽やかなミドルナンバー、バンドサウンドまで、幅広い楽曲を独自の感性と歌唱力で表現し、多くのファンを魅了している。

今年は1月に「雨風空虹」（ボートレース2025 TVCMタイアップソング）、そして2月に「No Control」（MBS/TBSドラマイズム「アポロの歌」エンディング主題歌）と立て続けに新曲をリリースし、3月には日比谷野音でのワンマンライブ「家入レオ YAON 〜SPRING TREE〜 vol.2」を開催、さらに10月スタートの全国ツアー「家入レオ TOUR 2025 〜bulb〜」の開催も発表するなど精力的に活動中。

新曲「Mirror feat.斎藤宏介」は、家入が30歳になって初、通算19枚目となる11月26日（水）リリースのシングル「Mirror」の表題曲となる。本日9月20日（土）、イオンレイクタウンオープン17周年を記念した「mori Fes. 2025」に出演し、同イベントにて「Mirror feat.斎藤宏介」を初披露。本作の主題歌に決定したことを発表した。この楽曲は、斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty）を客演に迎えた1曲。男性アーティストと歌唱コラボで楽曲をリリースするのは、デビュー14年目を迎える家入にとって初めてのこととなる。

■家入レオ コメント

現実から逃亡した2人。生まれ育った環境も価値観も正反対な八神結以と林田大介。

時に衝突し合いながら相手の中に自分を発見し絆を強めていくその姿が、鏡越しに自分と対話している様に見え新曲「Mirror」を作りました。

UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty の斎藤宏介さんとfeat.したこの曲。斎藤さんの儚くも意志のある歌声が、日々の底から顔を上げる力をくれると思います。

小さな煌めきが溢れるこの曲が2人の逃亡劇を優しく包みますように。

■斎藤宏介 コメント

家入レオさんの歌は何故すごいんだろうということを一生懸命考えてみたのですが、「歌っていることが自然だからだ」という答えに辿り着きました。尊敬するミュージシャンに誘っていただけて光栄です。全力でお返しします。

■桜田ひより コメント

イントロからこの曲にすっと引き込まれ、そのまま結以目線で聴き入ってしまうくらい、劇中の心情とリンクしている歌詞に衝撃を受けました。優しく包み込まれ、時に力強く、結以と大介に寄り添ってくれているような楽曲です。家入レオさん、UNISON SQUARE GARDEN/TenTwentyの斎藤宏介さん、本当にありがとうございます。

この主題歌と共にドラマを楽しんでいただけたら嬉しいです。

■秋元孝之プロデューサー コメント

ドラマの世界観がギュッと詰まった、素晴らしい楽曲をありがとうございます。

お二人のヴォーカルがハチとリンダと重なって、「ESCAPE」の中に「Mirror」が流れる瞬間を楽しみにしています。

皆さんも是非ご期待下さい。

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

2025年10月8日スタート 毎週水曜よる10時〜11時

※初回放送はよる10時〜10時54分

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 ／ 志田未来 ／

松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【音楽】桶狭間ありさ

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

■番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/escape/

■番組公式X：@escape_ntv

■番組公式Instagram：@escape_ntv

■番組公式TikTok：@escape_ntv

■ハッシュタグ：＃エスケイプ