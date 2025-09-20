山田裕貴＆井ノ原快彦が19世紀のウィーンで対決!映画『ベートーヴェン捏造』メイキング&井ノ原コメント映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大ヒット公開中の映画『ベートーヴェン捏造』。その公開前日にサプライズ発表されたのが、ベートーヴェンの一番弟子・リースを演じる井ノ原快彦の出演。彼と主演・山田裕貴の対決シーンのメイキング映像が解禁となった。

■「山ちゃんが主演だと聞いて、ぜひやりたいと思いました」（井ノ原快彦）

耳が聞こえないという難病に打ち克ち、歴史に刻まれる数多くの名曲を遺した偉大なる天才音楽家・ベートーヴェン。誰もが知るそのイメージは、秘書による「でっちあげ」だった！ そんなスキャンダルの真相に迫ったノンフィクションを基に、バカリズム脚本×関和亮監督、ベートーヴェンへの愛が重すぎる忠実なる秘書・シンドラー役・山田裕貴、シンドラーから熱烈に敬愛されるベートーヴェン役・古田新太の共演で贈る『ベートーヴェン捏造』が現在全国公開中だ。

その劇中で山田演じるシンドラーと、井ノ原快彦演じるベートーヴェンの一番弟子・リースの対決シーンのメイキング＆コメント映像が解禁された。

■山田裕貴＆井ノ原快彦、長年のバディが生み出す絶妙な面白シーン裏話！

ドラマ「特捜9」で長年バディとして共演してきた山田の主演映画ということで、二つ返事で出演を快諾したという井ノ原は「絡みのシーンは一つしかなかったけれど、ずっと一緒にいる感覚で、慣れていて、彼もマインドが優しい人なので受け止めてくれてやりやすかった」と現場について振り返っている。

井ノ原が演じたのは、ベートーヴェンの愛弟子であるフェルディナント・リース。解禁となったのは、ベートーヴェンから不名誉なあだ名をつけられたり、卵をぶつけられたりしていたシンドラーが、リースの止まらない「ベートーヴェン先生からの愛されエピソード」に卒倒しそうになるシーンのメイキング映像。井ノ原が「（リースは）天然で愛される人だったんだろうなと想像して、シンドラーに対して自慢してマウントを取るのではなく、ただただ楽しかったエピソードを話すだけ。天然で話す方が心が痛むと、山ちゃん（山田）も言っていた」と役作りについて明かした。

とにかく楽しそうにベートーヴェンとの思い出を披露するリースにはまったく嫌味はない。ベートーヴェンの死後、勝手に“ベートーヴェンの親友”と記した名刺を配りまくり、音楽関係者に怪しまれていたシンドラーとは違い、真にベートーヴェンから愛されたリースに完全敗北するシンドラー。山田と井ノ原の息のあった真逆の演技に、思わず現場スタッフも笑ってしまうシーンとなっている。

また「かなり昔の話を、今の日本の、フランクな感じでやる。でも、細かいところにはこだわりがあって、その中で今っぽい喋りでやるのが面白いので、細かいところも見て頂けると楽しいと思います」と井ノ原が語る通り、セットには一瞬しか映らないものの、市川紗椰演じる愛妻・ハリエットと二人で描かれた肖像画がたくさん飾られいわゆる“リア充”な人生を謳歌しているリースと、人生のすべてをベートーヴェンだけに捧げた孤独なシンドラーとの対比も表現されている。

■本作の舞台・ウィーンでの上映も決定！

さらに、本作の舞台であるウィーンで行われるJapannual日本映画祭での公式上映が決定（10月5日予定）。すべてが日本で日本人によって撮影された本作が、現地ウィーンの観客にどう受け止められるのかにも注目だ。

■映画情報

『ベートーヴェン捏造』

9月12日（金）全国公開

原作：かげはら史帆『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』（河出文庫刊）

主演：山田裕貴

出演：古田新太、染谷将太、神尾楓珠、前田旺志郎、小澤征悦、生瀬勝久、小手伸也、野間口徹、遠藤憲一

新原泰佑、前原瑞樹、藤澤涼架、堀井新太、坪倉由幸 他

脚本：バカリズム

監督：関和亮

企画・配給：松竹

(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates and Shochiku Co., Ltd. All Rights Reserved.

