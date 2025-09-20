自民党の総裁選挙の告示が22日に迫るなか、20日に立候補の会見を行った小泉農水相の「強み」と「弱み」について、政治部・自民党担当の長谷栞里記者に解説してもらいます。

小泉氏の強みは国会議員からの幅広い支持です。陣営は「議員票」の広がりに自信を深めていて、勢いづいたまま、22日の告示を迎えそうです。

小泉氏は、去年の総裁選の1回目の投票で、国会議員票としては、最多となる75票を獲得しました。今回は去年の総裁選でライバルだった河野前デジタル相と支えた議員も支持に回り、陣営幹部は、「すでに去年を上回り80を超える議員票を固めた」としています。

さらに同じく去年の候補者で、保守的なスタンスの加藤財務相が選対本部長に就きました。陣営幹部は、リベラル色を抑えたことで「去年離れてしまった保守層の党員票も新たに取り込みたい」とも話しています。

小泉氏、もうひとつの強みは「野党連携のパイプ」です。

今回の総裁選は、衆参ともに少数与党で、野党との連携が焦点です。小泉氏を支える菅元首相は、日本維新の会と太いパイプがあり、小泉陣営では、交渉の窓口を決め、すでに維新執行部と接触するなど、連携の模索を始めています。

──一方、小泉氏の課題はどういった点でしょうか。

今回、政治的なスタンスをリベラルから保守、左から右にずらしたといえ、「スタンスの変更」を説明できるかです。

去年は、目玉政策として「選択的夫婦別姓の導入」を打ち出しましたが、リベラル色の強い主張によって「保守層の党員票が離れた」との反省から、今回は、事実上、主張を取り下げました。今後の討論会などで、納得のいく説明ができるかが問われます。

この「論戦力」も課題です。去年は、候補者同士の討論が始まってから「論戦力」に疑問符が付き、失速しましたから、来週からの候補者討論で、小泉氏の真価が問われます。