「2025年も今日のこの気持ちを胸に、最後までハッピーでいようぜ！」──宮田和弥(Vo)

そんな言葉で締めくくられたJUN SKY WALKER(S)（以下、ジュンスカ）のライブは、短い時間にバンドとファンとの絆をギュッと凝縮したような、胸が熱くなるものだった。

◆ライブ写真

雨が上がり晴天となった午後のWONDER WALLは大勢の人がライブの開始を待っていた。1980年に結成以来、今年で45周年を迎える宮田和弥、森純太(G)、小林雅之（Dr）の3人。全国を回るアニバーサリーツアーのみならず、対バンシリーズ＜狼煙上がる時＞の実施、そして来年2026年の全国ツアーで既に9月までスケジュールが入っているなど、驚くほどに精力的に活動している。

森、小林がサポートメンバー市川勝也（Ba）と共に登場すると、森が勢いよく「１、２、３、４！」とカウントしてかき鳴らしたギターから、「MY GENERATION」の演奏が始まった。サングラス姿の宮田が袖から勢いよく飛び出してくると、大歓声で迎えるオーディエンスたち。WONDER WALLはステージ前までギッシリ人だらけで、ライブハウスさながらの密度だ。ステージ前に身を乗り出して歌う宮田と共に歌う人たちの大きな声が、周囲に伝わりさらに人が集まってきた。続いて始まった代表曲の1つ「歩いていこう」では、サビのコーラス「oh oh oh〜」でますます結束を高めるバンドとファンたち。「まだまだいくぞ〜！」と叫んで、疾走感溢れる「JACK&BETTY」へと進む。宮田は上着を脱いでTシャツ姿になり、「後ろ〜！」「中津川〜！」と煽りながら歌い、小林の重たいドラム、森のソリッドなギター、市川のベースが音の塊になってオーディエンスを牽引する。じつは本番前のサウンドチェックで「じゃあ、リハーサルいくか！」と、「Let’s Go ヒバリヒルズ」が飛び出したことで、ライブ開始と共に既に一体感が出来上がっていたのだが、本番開始となるとさらに盛り上がるのだから、バンドもファンもエネルギッシュにもほどがある。

「俺たちが、天気と蝉の声を連れて来たぜ！ただね、晴れ過ぎるとお互いバテるじゃない？だからこの後若干、雲をご用意しています。なので、もう少し涼しくなると思うんだよね。そうしないと、クロマニヨンズまでもたないからさ。俺も楽しみにしてるんだよ」と、ユーモアたっぷりな宮田に笑いと拍手が沸き起こる。今年8月に対バンライブが実現したザ・クロマニヨンズも、この日出演するのだ。

どっしりとしたロックサウンドとミディアムテンポで聴かせた「風見鶏」で宮田がハープを披露して喝采を浴びる。MCでは今年バンドが45周年を迎えたこと、森と小林が今年還暦を迎え、来年は宮田が還暦を迎えることを告げると、祝福の拍手が贈られた。来年には、45周年ツアーで中津川のライブハウスに出演することも決まっているそうだ。

「初期のナンバーで、みなさん大好きな曲だと思うので、歌える人は一緒に歌ってください！」と曲名を告げるとファンから「おおっ」と声が上がった「明日が来なくても」から、新曲「レジスト」へ。新旧楽曲を織り交ぜたセットリストは、コアなファンにとっても新鮮なもの。「レジスト」ではヘヴィなリズムで歌うメッセージを受け止めたオーディエンスが腕を振り声を合わせる。

新曲への反応に手ごたえを感じた様子の宮田だが、「ここからは知ってる曲しかやりません！」と、不特定多数の音楽ファンを前にしたサービス精神たっぷりのMCから「いくぜ、中津川ー！」と叫んで「START」が始まったとたん、「うおぉ！」とオーディエンスからドッと歓声が上がり、手拍子しながらサビの大合唱となった。キース・リチャーズばりにギターを低く構えた森は、ステージ前に出て味わい深いソロプレイ。この曲には直線的なイメージを持っていたが、意外とルーズなグルーヴが感じられたのは、45周年というキャリアが醸し出す色気だろうか？大きなサウンドで包み込むように歌われた「悲しすぎる夜」の間奏で、宮田がステージ端まで足を運び、両手を上げてファンの声援に応えるなど、ファンへの感謝と愛情が随所で感じられた。

「今日も明日も、曇っても晴れても、星は向こうにあります。一緒に歌える人は歌ってください！中津川の夜空に贈ります！」と始まったラストナンバーは、「すてきな夜空」。冒頭のスローパートで歌詞を伝えながら合唱を求めて、曲が走りだすと、この日一番の爆発的な盛りあがりとなった。間奏でメンバーを紹介、さらに森のソロ、小林がフィルをいれるタイミングで、それぞれの名を呼ぶ宮田。観客とは「こんなすてきな夜空に」「夜空に」とコール＆レスポンスして、ステージとお客さんがすべて１つになったような連帯感は感動的ですらあった。

取材・文◎岡本貴之

撮影◎TAWARA (magNese)

■セットリスト

1​. MY GENERATION

2​. 歩いていこう

3​. JACK&BETTY

4​. 風見鶏

5​. 明日が来なくても

6​. レジスト

7​. START

8​. 悲しすぎる夜

9​. すてきな夜空

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

関連リンク

◆＜中津川 WILD WOOD＞オフィシャルサイト

◆【特集】＜中津川 WILD WOOD 2025＞クイックレポート

◆＜中津川 WILD WOOD＞オフィシャルX

◆＜中津川 WILD WOOD＞オフィシャルInstagram

◆＜中津川 WILD WOOD＞オフィシャルFacebook

◆＜中津川 WILD WOOD＞オフィシャルLINE

撮影◎TAWARA (magNese)