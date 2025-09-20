「秋季高校野球千葉大会・１回戦、中央学院２−０千葉敬愛」（２０日、柏の葉公園野球場）

オリックス、巨人で活躍した谷佳知氏（５２、本紙評論家）と柔道女子で五輪２大会連続金メダリストの亮子氏（５０）の次男である中央学院・晃明外野手（１年）が、公式戦初スタメンとなる「４番・左翼」で出場した。

初安打はお預けとなったが、２打席目に四球で出塁。「チームのみんなが引っ張ってくれて、良い形で初戦を突破できた。緊張しましたけど、どの打順でもやろうと思っていたので、良い準備ができた」と振り返った。

両親も応援に駆けつけた。「堂々としていた。チームにもなじんでいて、楽しんでいると思う」と佳知氏。亮子氏も「入学した時は小さく見えたけど、体もしっかりしてきている。良い試合でした」と笑顔を見せた。

４番という打順だが、相馬幸樹監督（４５）は「１番打者のタイプでミートがうまい。１番、２番、３番、１番、２番、３番…みたいなイメージで、４番に１番打者を置いて試してみました」と説明した。

チームは初回先頭で主将の石井諒佑外野手（２年）が中越え三塁打を放つと、続く池田昂翔内野手（２年）の左犠飛で先制。背番号１を背負う上島諒大投手（１年）がテンポの良い投球で完封勝利を挙げた。