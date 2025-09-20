◇セ・リーグ 巨人3―1広島（2025年9月20日 東京D）

2年連続15度目のクライマックスシリーズ（CS）進出を決めた3位の巨人。

阿部慎之助監督（46）は「なんとか2位死守したい」とあくまでも2位確保を直近の目標に掲げ、田中将大投手（36）が日米通算200勝目を懸けて臨む明日21日の中日戦（バンテリンD）で中川、大勢、マルティネスらリリーフ陣に3連投させる可能性があることを示唆した。

3―1で迎えた6回に今季59試合目の登板となる2番手右腕・田中瑛をマウンドに送り、田中瑛は12球で3者凡退投球。

7回には3番手左腕・中川を今季60試合目となるマウンドに送り出したが、3球で小園を左飛に打ち取ると、自らマウンドに行って中川の肩を叩いてねぎらい、今季54試合目登板の4番手右腕・船迫が後続を9球でピシャリ。8回は60試合目登板の大勢、9回は55試合目登板のマルティネスという盤石リレーで勝ち切った。

「なんとか明日まであるんで。中川も途中で代えましたし。なんとかね、2位死守したいんで。3連投してほしいなっていうのもあって。いろいろ考えてやったんですけど。とにかくもう明日に切り替えてやりたいなと思います」と中継ぎ投手陣の起用法にも触れた阿部監督。

中川は前日19日の広島戦（東京D）で1球ホールド、この日は3球ホールド。「明日のこともあるんで。3連投するためにちょっと代わってくれって言ってね。言ったんですけど、明日も頑張ってくれると思います」と中川の3連投については明言した。

また、大勢、マルティネスもここまで2連投。「本人たちが、いってくれればね、いいですけど。まあ、故障につなげたくはないですけど、なんとかチームのために頑張ってくれれば、うれしいなと思いますけど」と今季初の3連投についても“解禁”を示唆していた。