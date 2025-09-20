《五月雨に紛れたような》という一節で始まる「カラー・リリィの恋⽂」は、はからずも雨がしとしと降る＜中津川 WILD WOOD 2025＞におけるオープニングナンバーにぴったりな選曲となった。涼しいとはいえあまり望ましい天候ではないが、柳田周作（Vo）の優しさと甘さがミックスされたようなボーカルが、観客の気持ちをふわりと軽くした。黒川亮介（Dr）が刻む四つ打ちのビートも、桐木岳貢（Ba）の柔らかなベースプレイも、吉田喜一（G）のきらめくようなギターフレーズも、すべての音が繊細に編み込まれ、朝早くからこの場に集まった人々を優しく包み込む。それはハッとするほどの幸福感を伴っていた。それは、音楽の力をまざまざと感じる瞬間で、この時点で神サイは観客の心を掴んだと言っていい。気づけば雨は上がっていた。

◆ライブ写真

そんなタイミングで続いたのが「キラキラ」だ。天候との連動がうまくいきすぎている。前曲からギアを一段上げ、疾走感溢れるビートでオーディエンスを力強く牽引。吉田のギターソロが、タイトルどおりキラキラと光を放った。

最初のMCでは、「朝から集まっていただいてありがとうございます！」と柳田が挨拶。あいにくの曇天だが、自分たちの演奏中だけは雨が降らないことを約束し、「Smoke」へ。オレンジとピンクの照明に背後から照らされながら奏でるラブソングが、スッと心に沁みていくのがわかる。非常に気持ちがいい。

続く、「愛のけだもの」からほんのりと演奏の色彩が変化していく。ダンサブルに跳ねるビートに、あちこちで観客の体が揺れる。ドラマチックに展開していった末に訪れる落ちサビでは、柳田のボーカルを支えるようにベースソロが加わり、その後ろで黒川が大きく手を広げて手拍子を煽る。この40分間、彼らはむやみに派手なパフォーマンスも、力技でぐいぐいと引っ張っていくようなこともしなかったが、その代わりに、聴き手の心にそっと寄り添うようなステージングが心地よかった。

「火花」ではBPMは遅めながら、グルーヴ感が増していく。腰に来るノリで快楽指数を高めていったのだ。さらに「タイムファクター」では、吉田の軽快なギターと桐木による指弾きならではベースプレイが絡み合うことで興奮が高まった。一方、柳田はいったんギターを手放し、マイクスタンドに手をかけ、まっすぐに歌を届ける。そんな変化はポジティブに観客へも伝播していった。手を掲げている多くの観客が気持ちよさそうにしているのが後ろから見ていてもわかったし、そんな多幸感の高まりは、ポップス的な魅力も感じさせる「LOVE」で増幅されていった。

ピークを迎えたのはラストの「巡る巡る」だった。吉田と桐木がステージの両サイドに設置されたお立ち台に上がり、柳田はハンドマイクで思うままに体を動かし、観客を煽る。それを後ろで黒川のドラムがどっしりと支える。あくまでも楽曲第一で真摯に届け続けた演奏は、観客の心にも確実に届いていた。

結局、雨に濡れたのは最初の数分だけ。あとはずっと雨は降らず、なんなら晴れ間すらのぞいていた。彼らは最初のMCでの約束をしっかり守ったのだ。いやはや、もってるバンドだ。

取材・文◎阿刀大志

撮影◎木下マリ

■セットリスト 1​. カラー・リリィの恋⽂

2​. キラキラ

3​. Smoke

4​. 愛のけだもの

5​. 火花

6​. タイムファクター

7​. Lovey Dovey

8​. LOVE

9​. 巡る巡る

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

