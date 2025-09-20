女子プロレス「マリーゴールド」の天麗皇希が、後藤智香とのタッグ「ツインタワー」でツインスター王座奪還を宣言した。

２０日の新木場１ｓｔＲＩＮＧ大会で２人は勇気みなみとトリオを結成。極悪ユニット「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」の野崎渚＆ＣＨＩＡＫＩ＆瀬戸レアと対戦した。

試合ではＤＲの極悪殺法に苦しめられる場面もあったが、皇希と後藤がダブルのビッグブーツを披露するなど好連係を炸裂。最後は後藤が瀬戸をＧＣＳで沈め３カウントを奪った。

皇希と後藤は昨年１０月に当時のツインスター王者・ＭＩＲＡＩ＆桜井麻衣に挑戦するも敗北し、王座取りに失敗。その後今年１月の大田区大会では当時のＧＨＣ女子王者・皇希が後藤をＶ１戦で迎え撃った。だがこの試合中に皇希は左ヒザを負傷。前十字靱帯断裂と診断され約５か月間の欠場を余儀なくされた。復帰してから２人がタッグを組むことが減っていたが、この日久しぶりに皇希の隣に立った後藤は「久しぶりのツインタワー楽しかったです。私はやっぱり皇希とタッグを組みたいって思いました。同じ気持ちだよね？」と呼びかけた。

すると皇希も「まずはツインタワーをまたやりたいって思ってくれてありがとう。私は今年の頭にケガして欠場して、それからずっとゴチカ（後藤）のこと見てたし、尊敬してるゴチカの大好きな部分がいっぱい見えた。もう１度原点に戻る意味でもツインタワーやろうよ。そして組むからにはあのツインスターのベルト一緒に取りに行こうよ」と現在マーベラスの川畑梨瑚＆Ｍａｒｉａに流出しているツインスター王座の奪還を提案。後藤も快諾しバックステージで挑戦を表明した。