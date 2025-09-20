元宝塚トップスター・真風涼帆、第1子出産を報告 夫・勝矢も喜びの声
元宝塚歌劇団宙組トップスターで女優の真風涼帆が20日、公式サイトを通じて第1子を出産したことを報告した。
【写真】夫・勝矢もインスタグラムで報告 親子3人の手を撮影
真風は「ファンクラブの皆さまには以前より妊娠のご報告をさせていただいておりましたが、このたび無事に新しい命を迎えることができましたことをご報告申し上げます」と発表。母子ともに健康であることを明かし、「あたたかな愛に包まれながら新しい生活をスタートしております」と近況を伝えた。
さらに「ここに至るまでの間、皆さまから寄せられたたくさんの励ましや優しいお言葉が、大きな力となりました。心より感謝申し上げます」とファンへの謝意を述べ、「ひとりの母としても、また表現者としても、これからますます成長していけるよう歩んでまいります」と決意を新たにした。
夫で俳優の勝矢も、自身のインスタグラムで「まだまだ暑さが残る秋を目前に私は父親になりました」「頑張って産んでくれたお嫁ちゃんにも感謝です」と喜びを報告。「生まれてきてくれて本当にありがとう」と子への思いを語り、「これからは親子3人よろしくお願いします」とつづった。
真風と勝矢は2024年9月に結婚を発表していた。
【写真】夫・勝矢もインスタグラムで報告 親子3人の手を撮影
真風は「ファンクラブの皆さまには以前より妊娠のご報告をさせていただいておりましたが、このたび無事に新しい命を迎えることができましたことをご報告申し上げます」と発表。母子ともに健康であることを明かし、「あたたかな愛に包まれながら新しい生活をスタートしております」と近況を伝えた。
夫で俳優の勝矢も、自身のインスタグラムで「まだまだ暑さが残る秋を目前に私は父親になりました」「頑張って産んでくれたお嫁ちゃんにも感謝です」と喜びを報告。「生まれてきてくれて本当にありがとう」と子への思いを語り、「これからは親子3人よろしくお願いします」とつづった。
真風と勝矢は2024年9月に結婚を発表していた。