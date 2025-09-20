◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）

２位争いを展開中の巨人が４位・広島に２連勝。貯金を１とし、ＣＳ進出を決めた。

岡本和真内野手の２戦連発１４号ソロで先制。同点に追いつかれたが、４回、リチャード内野手への押し出し死球と浦田俊輔内野手の中前適時打で２点を勝ち越した。

横川は８月２２日以来１か月ぶりの今季２勝目。７回は６年ぶり２度目のシーズン６０登板となった中川皓太投手、８回は今季６０登板目で１２年、山口鉄也の球団最多記録と並ぶ４４Ｈとした大勢投手、９回は球団記録更新の４４Ｓ目となったライデル・マルティネス投手という記録ずくめリレーで締めくくった。

◆浦田俊輔に聞く

―自らの一打で勝利をたぐり寄せた

「先輩方やみんながつないでくれた打席だったんで、しっかりと気持ちで行こうって決めて、打席に入りました」

―東京ドームのお立ち台の景色、ファンの歓声は？

「本当にすごい雰囲気でやらせていただいて本当に感謝しかないですし、５月に悔しい思いをして、２軍に落ちた時も首脳陣だったり、家族だったりに支えていただいたので、その結果が今の、今日の結果になったと思います」

―適時打の時は雄叫びも

「技術とかは、はっきり言って自分はあんまりない方ですけど、気持ちでは誰にも負けないようにっていうのは１軍に上がってきて、ずっと思っていたことだったので気持ちで行けて良かったと思います」

―浦田コールはどう聞いた？

「本当にすごい歓声をいただいて感謝しかないです」

―あと７試合、負けられない戦いが続く

「あと７試合ありますけど、しっかり１試合１試合、大事に戦って、絶対に２位でクライマックスに行けるように頑張るので、これからも応援、よろしくお願いします」