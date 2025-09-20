六甲山上を会場とした現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」。61組のアーティストによる作品の多くは豊かな自然とハーモニーを織りなすが、展示の舞台は屋外にとどまらない。山上にある名建築や廃業したホテルの建物、地域の拠点となっている施設でも、みずみずしいアートが多彩に開花している。会期は11月30日（日）まで。



見どころの一部をおおむねエリアごとに3回に分けて紹介する。





六甲山芸術センター（元「六甲スカイヴィラ」別館）の廊下に展開する堀尾貞治、友井隆之「1ton彫刻までの道程」

会場はいずれも六甲山上で、「六甲ケーブル（六甲ケーブル下駅・山上駅）」「天覧台」「兵庫県立六甲山ビジターセンター（記念碑台）」「六甲山サイレンスリゾート（旧六甲山ホテル）」「ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム・六甲高山植物園・新池）」「トレイルエリア」「みよし観音エリア」「六甲ガーデンテラスエリア」「風の教会エリア」の9つのエリアから成る。

■風の教会エリア

「風の教会」は世界的建築家・安藤忠雄の最初の教会建築。1986年に完成し、ホテルのチャペルとして約20年間にわたって使われたが、2007年、併設のホテルが営業を終了、風の教会も閉鎖した。周辺の施設が解体される中、教会だけが建築作品として残された。通常は非公開の同教会で、会期中、「Floating Lanterns」が展示されている。作者の岩崎貴宏は、そこだけまるで無重力空間であるかのように、祈りの場に無数の建築模型の断片を漂わせた。宙に浮かんでいるのは、震災や戦争などさまざまな理由で失われた建築の記憶をルーツとする模型の断片。奥の壁に配置された十字架が断片に宿る人々の思いを温かく包み込む。

岩崎貴宏「Floating Lanterns」。世界的建築家・安藤忠雄の最初の教会建築「風の教会」に展示されている

近くの宿泊施設「六甲スカイヴィラ」も2022年、新型コロナ禍などを背景に営業を終えた。同施設の本館と別館だった建物も会場となっている。「六甲山芸術センター」という名を持つ5階建ての別館には、各フロア・各部屋で異なる様相のアートが並ぶ。5階は堀尾貞治と友井隆之による、一見、道具類にも見える作品「1ton彫刻までの道程」で、部屋も廊下もおびただしい数の作品で覆われている。2人は2016年から1圓離ブジェを1000個制作する取り組み「1ton彫刻」に着手。2018年、堀尾の他界後も友井が取り組みを継続、2020年に1000個が完成したという。

1970年代から関西を中心に活躍してきた前衛芸術家、イケミチコは3部屋を使い、「未来」「過去」「現在」を表現した。最初の部屋にはイケの代表作「未来人間ホワイトマン」が登場。未来人間ホワイトマンは21世紀初めにイケが生み出した、人種、性別、宗教の違いや貧富差、戦争などから世界を解放したいと願う人々の姿だ。第2の部屋「昭和は遠くなりにけり」は、市井の人々が映る古い写真で壁と床が埋め尽くされ、第3の部屋では、未来人間ホワイトマンとともに「靴を履いて街に出よう」とのコンセプトによる作品が陳列されている。

イケミチコ「昭和は遠くなりにけり」

「1ton彫刻までの道程」は、作品の一部が六甲山芸術センター（元「六甲スカイヴィラ」別館）の外壁面にも“進出”している

六甲スカイヴィラの本館だった建物は、別館を少し上ったところに位置。リゾートホテルの佇まいを残した本館に一歩入ると、人の身長ほどの蝶ネクタイを付けたウサギ（パネル）が出迎えてくれる。田中望の「あなたとは分かり合えないかもしれません」という作品の一部で、よく見るとウサギは射抜くようなまなざし。閉じたホテルに来たという非日常感が盛り上がる。



眺めの良いテラスに1つだけぽつんと置かれているのは高橋銑の「Tin Chair(proof cast)」だ。一見、何の変哲もない4つ脚の椅子だが、誰かが座ると、座った人の尻の形がくっきりと残る。座面に伸縮性の高いなまし錫(すず)を使っているためだ。次の人が座るまで、椅子は前に座った人の“記憶”をとどめる。

六甲スカイヴィラの本館だった建物に入ると、田中望の作品「あなたとは分かり合えないかもしれません」が出迎えてくれる

一見、普通の椅子に見える高橋銑「Tin Chair(proof cast)」

人が座ると尻の形がくっきりと残る

かつてラウンジだったスペースは深夜のように暗い。岡田裕子の「井戸端で、その女たちは」は、そこで展開する。岡田が「十分に評価されていない」と感じた、今はもう亡い女性作家9人が「語り合う」幻想的なインスタレーションだ。ラウンジ内に点在するソファに座ると、岡田が声色を分けて演じる、女性作家らのとりとめのない会話が聞こえてくる。池玉瀾（江戸時代中期の文人画家）、松本奉山（水墨画家）、島成園（日本画家）、山粼つる子（「具体美術協会」結成メンバーの1人）…。やわらかい関西弁による架空の会話ながら、岡田の表現は彼女たちの実在を感じさせ、現代にも通じる、女性をめぐる社会的な問題について疑問を投げ掛けてくるようだ。

ラウンジだったスペースを利用した岡田裕子のインスタレーション「井戸端で、その女たちは」

■その他（トレイルエリア、ミュージアムエリア［新池］）

誰でも参加できるワークショップ「ことばが開くことばで開く くじびきドローイング」は、トレイルエリアにある六甲山地域福祉センターで開催。同ワークショップは乾久子が2008年に発案、これまでに80か所以上で実施されてきた。くじを引いて、そこに書かれていた言葉をお題に絵を描く。描き終わったら、今度は自分が別のお題を考え、くじとなる紙に記入する。さらにそのお題を見た別の人が絵を描く、というサイクルが続いていく。中には抽象的なお題もあり、描くのに頭を悩ますケースも。乾は「ほかの人の作品を見ると、自分が描いたらこうはならないと思い、人の想像力のすごさに気付くのでは。くじを引いた途端、心の奥のアーティストへの扉が開くだろう」と話す。

ワークショップ「ことばが開くことばで開く くじびきドローイング」について説明する乾久子

六甲山上で花開くアートは美術作品だけにとどまらない。美術作家のやなぎみわによる鋳造作品「大姥百合（オオウバユリ）」は、ROKKO森の音ミュージアムの新池のほとりで、周囲の植物に溶け込みながらたたずむ。オオウバユリは開花まで7〜10年かかり、一生に一度しか花をつけない。やなぎは同作を通して、女性という性や老いに焦点を当てた。

舞台演出家でもあるやなぎは、鋳造作品と同タイトルの野外パフォーマンス作品も制作。新池で展開する川俣正のインスタレーション作品「六甲の浮橋とテラス Extend沈下橋2025」を舞台とし、音楽とダンス、語り、念仏による物語を上演する。開催は9月27日（土）と28日（日）で、両日とも午後6時から。やなぎは「会場は山の上なので天候が変わりやすい。風が吹いたらBバージョン、雨が降ったらCバージョンというように演出の準備をしている」と明かし、「（野外公演は）ものすごくきれいな空や山などの景色、空気をいただける時がある。パフォーマンスで、六甲山の草花や虫、動物など万物が1つになる瞬間が立ち上ったら良い」と意気込んだ。

野外パフォーマンス作品「大姥百合（オオウバユリ）」について話すやなぎみわ。同作はやなぎの右側に広がる新池で上演される

野外パフォーマンスの舞台となる川俣正のインスタレーション作品「六甲の浮橋とテラス Extend沈下橋2025」

今年の「神戸六甲ミーツ・アート」のテーマは「環境への視座と思考」。総合ディレクターの高見澤清隆は「環境とは自然環境ばかりでなく、家庭や学校での環境など身のまわりのあらゆる現象・事物を指す」とし、「意味の分からない作品に出会った時、シャッターを下ろさずに『これが作品と言われるのはなぜだろう』という新しい視点を持ってほしい。環境全般に対する新たな視座の獲得につながるのでは」と期待する。その上で、「六甲山を歩きながら作品を見て回って、皆さんに心惹かれる作品を見つけてもらいたい」といざなった。