米ドラマ「ザ・モーニングショー」で共演する女優ジェニファー・アニストンとリース・ウィザースプーンが、ラッドバイブルの企画「私のこと知っている？」で互いの名前にまつわるクイズに挑戦。長年の友情に隠れていた「知らなかった事実」が明かされ、ジェニファーのリアクションが話題を呼んでいる。



【写真】意外とすごい身長差！ガッツリ共演する友人同士

リースのファーストネームが「ローラ・ジーン」であることを聞いたジェニファーは、目を見開いて「ローラ？誰よそれ？ローラ・ジーンって呼ばないわよ！」と驚愕。「リースってどこから来たの？」と問いかけると、リースは「それがミドルネームなの」と説明した。本名は「ローラ・ジーン・リース・ウィザースプーン」だ。



ジェニファーは「ローラ・ジーン・リース…どうして『リース』を選んだの？」と興味津々。リースは「変えたわけじゃないの。昔からそう呼ばれてたの」と答え、自然な流れで芸名になったことを明かした。



さらに、リースが「あなたのミドルネームは？」と尋ねると、ジェニファーは「ジョアンナ」と返答。するとリースは「今日初めて知ったわ。『J.J.』って呼ばれてる？」と“ジェニファー・ジョアンナ・アニストン”に即興でニックネームを提案し、笑いを誘った。



「ザ・モーニングショー」は長年続く朝の人気情報番組「ザ・モーニングショー」が舞台のドラマ。ジェニファー、リースともにキャスター役を務めている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）