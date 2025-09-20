厳しい魔法の家庭教師が嫌！ メイドから「解雇も可能」と言われるが…／悪役のご令息のどうにかしたい日常
『悪役のご令息のどうにかしたい日常』（ふわいにむ：コミック、馬のこえが聞こえる：原作、コウキ。：キャラクター原案/一迅社）第4回【全9回】
【漫画】『悪役のご令息のどうにかしたい日常』を第1回から読む
公爵家の愛され三男のフランは、わがまま放題の日々を過ごしていた。しかし、6歳になったある日突然、前世の記憶を思い出した。ここは前世にあったRPGの世界…？ この世界でフランは将来、勇者に破れ、三兄弟の中で最弱と言われる存在の所謂“悪役”。自分の運命に混乱し、三日間寝込んだフランは覚悟を決めた。悪役をやめて良い子になって、大好きなお兄様や使用人達と仲良くしながらフラグを倒そう！ と――。一迅社ノベルスの同名人気小説が原作となる『悪役のご令息のどうにかしたい日常』は、甘やかされてわがまま放題で生きてきた三男が悪役気質から脱して幸せな人生を掴み取る物語です。
©︎ふわいにむ・馬のこえが聞こえる・コウキ。／一迅社
©︎ふわいにむ・馬のこえが聞こえる・コウキ。／一迅社
©︎ふわいにむ・馬のこえが聞こえる・コウキ。／一迅社
©︎ふわいにむ・馬のこえが聞こえる・コウキ。／一迅社
©︎ふわいにむ・馬のこえが聞こえる・コウキ。／一迅社
©︎ふわいにむ・馬のこえが聞こえる・コウキ。／一迅社