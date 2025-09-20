いまや老若男女、ありとあらゆる人に愛されている国民食・ラーメン。いつしかさまざまな方向に進化を遂げて、毎年無数のラーメン店が現れては消え、また現れる。出先でちょっと昼食を、といったときに手軽にラーメンをと思っても、いったいどの店がウマいのか、どんな味なのかがわからない。そこであれこれ情報を探るのも、現代日本人の作法のひとつになっている。

そんなとき、役に立つのがYouTube。年間650杯、毎日ラーメン生活を続けて10年という、ラーメンYouTuberのSUSURUさん。ラーメン界の若きトップランナーに「ラーメン店選び」のポイントを教えてもらった。（全3回の1回目／続きを読む）



YouTubeチャンネル「SUSURU TV.」のSUSURUさん ©釜谷洋史／文藝春秋

――もう10年もラーメンを食べ続けているSUSURUさん。動画を拝見していると、それこそ毎日毎日、ありとあらゆるラーメン店に行かれています。どうやって行く店を決めているのかは、一般的なラーメン好きでも気になるところです。

SUSURUさん（以下、SUSURU） 雑誌とか、個人のブログだとか、あらゆる手段を使っています。最近ではインスタでラーメンの情報を投稿している人も多いので、大いに参考にしています。地方に行ったときにはYouTubeで調べると、その地域の突拍子もないお店とかが動画になっていたりするので、結構役に立つかなと思います。

で、最終的には食べログですね。食べログはめっちゃ使っています。例えば大阪に行くとなったら大阪府・ラーメンで検索して出てきた店を上から200ぐらいざっと眺めて、目に付いた店を回るルートを組む、みたいな感じですね。

食べてない店をとにかくなくす

――そうやって地道に目に付いた店を探しているんですね。町を歩いていてラーメン屋を見かけて入る、みたいなことはないんですか。

SUSURU 突撃で入ることもたまにありますけど、それだと当たり外れの外れを引く確率が大きくなりやすい。だから基本的にどの店に行くのかは事前に決めて、アポも取っています。

そもそもラーメンって、しらみつぶしに食べないとダメなんですよ。食べてない店をなるべくなくす、みたいな感じで。そうでないと説得力がなくなっちゃう。少なくとも僕だったら東京のラーメン屋さんは、新しいところも古いところもだいたい抑えておかないといけないと思っています。ラーメン好きなら行っておくべき、みたいなところが多いんですよね……。

地方のラーメン店はエリア全体を「点じゃなくて面」で訪問

――となると、地方に遠征するときは……。

SUSURU 地方では、やっぱりまずはその地域のナンバーワンみたいな店に入っておくのが定石だと思います。それから2番手、3番手ぐらいのお店まで回ると、ある程度どんな地域なのかが見えてくるというか。そういうのはありますね。

実際、結構地域によって違いってあるんです。東京とかは1食あたりの麺の量が少ない。東北だと自家製麺の店がわりかし多く、スープと麺の量も東京と比べると多くて1杯で満足できる印象です。こういう特徴は、ある程度食べていかないとわからない。

あと、地方では同じ系統のご当地ラーメンが食べログで軒並み上位に入る中、違うタイプの店があったりする。例えば栃木県の佐野では、佐野ラーメンのお店に交じって鶏ガラベースの醤油のキレが立ったようなラーメンがあるんです。県外からもラーメン好きが来ていたりして。そういうところも押さえておかないと、といった感じですね。

人気ラーメン店の“意外と混まない”穴場の時間帯は…

――なるほど、ただやみくもに回ってもダメ、ということなんですね。

SUSURU このあたりは、たくさん食べないとわからなかったですね（笑）。質より量、ある程度の量を食べないと、いくら質を突き詰めてもこればっかりは。ラーメン界の先輩の言葉を借りるならば、「点じゃなくて面」。そのエリアの1店だけじゃなくて全体を食べてはじめて見えてくるものがあるよ、と。

もちろん普通の人が僕らみたいな食べ方はしないで良いんですけどね。せっかく旅行に行ったらラーメンばかりじゃなくて、他にもおいしいもの食べてください！

――最近では各地のラーメンを食べ歩く旅行をしている人も増えてきています。

SUSURU ラーメンを軸にすると、旅行のプランが立てやすいんです。地方のお店はだいたい中休みがありますし、12時台はやっぱり混んでいる。だからオープンの少し前から並ぶか、13時過ぎに行くとか。そういうプランを決めて、逆算していけば。

――ラーメンを軸にすれば、王道から外れたニッチな観光スポットに巡りあえるかもしれませんね。SUSURUさんの地元、青森のラーメンはどんなタイプなんですか？

SUSURU 青森のラーメンといったら、煮干しラーメンがご当地ラーメンとして有名です。煮干しラーメンといっても東京で食べられるようなものとは違い、煮干しのスープと醤油が前面に来るような感じで。スープにも油がぜんぜん浮いてないんですよね。

麺も結構違っていて、青森市内はわりと太くてうどんみたいな麺。かん水が少なめで、どちらかというと本当にうどんのようなお店もあります。僕の地元は弘前なんですが、弘前になると細い麺が主流だった。さっぱりした煮干しスープのベースは同じでも、弘前と青森では麺が違うんですよ。

あともうひとつ、青森には味噌カレー牛乳ラーメンというのがあるんです。文字通り、カレーと牛乳と味噌が入っているラーメンです。なんでも映画館の横にあるラーメン屋に高校生がよく通っていて、遊びでいろいろ入れたら面白いんじゃないか、と。それでいろいろやっていたら、味噌カレー牛乳がいちばん相性が良くてメニュー化したとか。

――まるでファミレスのドリンクバーのようなエピソード。

SUSURU ホントに（笑）。いまでは青森市内に5、6軒は出しています。結構不思議な味で、味噌もカレーも牛乳も、どの味も立っていないんです。全部がほどよく効いている、バランスの良い味で。マネしようと思ってもなかなかできないでしょうね。東京でも、たぶん流行らない。青森でやってるからこそ、ちょっと食べたいなというか。地元らしさ、ですかね。

せっかく青森行ったなら、ラーメンだけじゃなくてイカとかも食べてほしいですけど（笑）。

ラーメンの写真“丼顔”を見ると味を思い出せる

――これまでさまざまなタイプのラーメンを食べてこられて、その味ってひとつひとつ覚えているものなんですか？

SUSURU 僕が勝手に“丼顔”と呼んでいるんですが、器に盛られたラーメンの写真を見るとだいたい思い出します。特に好きなお店なんかは鮮明に。瞬間的に、あの時こういう味だったなとか、すべてが蘇ります。お店の看板とか店内の雰囲気とか、すべてですね。

――食べたときに瞬間的に戻れる、ような。

SUSURU そうですね、世界観がそこに飛べる、みたいな。行く前にも食べログとかを見て予習して、実際に食べて、食べ終わってからなるべくすぐに動画のナレーションで読んでいる原稿の下書きみたいなのを作るんです。つまり予習、実践、復習が全部できている。覚えておくためにそうしているわけじゃないんですが、結果として定着しますよ、記憶が。

だから、閉店したお店とかもあるんですけど、丼顔を見たら思い出して食べたくなったりもします。

「最初の味を超えてきたな」というお店も

――同じお店にも繰り返し訪問されています。店が変わらなくても、味が変わることってあるんですか？

SUSURU ありますあります。それがある意味面白かったりするんです。上振れ下振れがあって、上振れを引いたときはもう感動ですよ。そのお店の最高点ですから、忘れられない。もちろん逆もあるわけで、脂っぽくて食えたもんじゃないな、みたいな（笑）。それが同じ店の同じ店主から出てくるんだから、ラーメンって面白いんです。

そもそも毎日高いレベルで同じクオリティのおいしいラーメンを出すのは本当に難しいんです。それを実現できるのは、本当に限られた店。味をリニューアルしたときとかは、どうしても多少のふらつきが出てしまいますしね。

――そうか、お店も長く営業している中で、味を少しずつ変えたりもしますよね。

SUSURU 間を置きながら定期的に行くとわかります。それがプラスになることもあれば、マイナスになることもあって。初めて行ったときがいちばんいい印象だったお店もありますし、塗り替えてきて最初の味を超えてきたな、というお店もありますよ。

自分でもラーメンを作っているので、お店の人にはリスペクトしかないですね。僕は1週間やるだけでも大変で、味見をしすぎて何が正解か迷子になったりしているのに、何十年と続けている人もいるわけですから。その中で味をちょっとずつ変えていったりしつつ、お客さんを喜ばせ続けている。これは本当にスゴいことです。

――なるほどお店の人の思いを知ると、またラーメンに向き合う気持ちが変わってきそうです。生半可な気持ちでは食べられないな、みたいな。

SUSURU 個人的にはずっとラーメン二郎が好きだったこともあって、ラーメンにはパンチを求めているんです。ひとくち目にピシッと「こういう味だぞ」っていう強いアピールみたいなのがあるラーメンが好きで。

だから、YouTubeを始めた頃は優しい味だとなんかラーメン食べたような気がしなかった。でもいまはさっぱりしたラーメンも好きになりました。素材感の強いラーメンだと、店主さんの創意工夫とかが伝わってくる。お店の人の思いは、やっぱり大事ですね。

――数えきれないほどのラーメンを食べてくると、店に入る前から「ここはウマいぞ」とか、わかってきたりするものですか。

SUSURU いや、まあ多少はわかるようになりますよね。なんというか、勘みたいなものです。まず丼顔を見て、スープの量が多くてトッピングのバランスがいいと、これはおいしそうだな、と。お店の人がていねいな作業をしているっていうことが現れているんです。脂の浮き方も大事ですね。

実は食べログでも味の感想はあまり見ないんです。その人を知っていれば、どんな味覚を持っているかがわかるから参考になるけど、食べログはそうじゃないですから。むしろ写真ですね。丼顔、あとは店の雰囲気です。

メニューとか券売機の配置とか、そういうのも結構参考になる。手書きのメニューが壁に貼ってあるような、古い町中華みたいな店内だと、これはアツいなと思います。

1年に約650杯のラーメンを食べている

――ちなみに、僕はラーメンを食べるときについついスープを飲み干してしまいます。もうやめておこうと思っても、お冷やを飲んで口の中がさっぱりしたら、また目の前のスープを体が欲して……。でも、SUSURUさんはスープを残しているじゃないですか。どうしてもスープを飲み干したい人に、何かコツを教えていただければ。

SUSURU いやあ、別に意識して残しているわけじゃなくて、昔からそうしているだけなんですよね。ラーメン二郎から入っているから、二郎のあのスープを毎日完飲してたらヤバいでしょ（笑）。普通に食べて、普通に終わってるだけです。

もちろん、すごくおいしかったら敬意を表する意味でも飲み干すことはあります。ラーメンにとって、スープはいちばんおいしいポイントでもあるし、原価もかかっていますから。ただ、僕は1年に650杯くらい食べてるんです。それを全部飲んでたら、大変なことですよ。

1日に2杯のラーメンをスープまで飲み干すことを、“ダブ完”って言うんです。ダブ完はさすがにハードルが高い。できる人も限られてくるんじゃないですか。1日に3杯、4杯食べるのに……。タブ完はしたことありますが、さすがに3杯、トリ完は僕もないですね（笑）。

