俳優の佐々木蔵之介（57）が20日、京都市内で開かれた京都競馬場開設100周年記念セレモニーに出席した。

大勢の観客が見守る東本願寺の前に、舞妓さんが先導する馬車に乗って登場。「贅沢すぎます。馬には時代劇で乗せていただくのですが、こんな立派な馬車に乗せていただいたのは初めて」と喜色満面。地元が京都ということもあり、「おこしやす。今日はまだまだ暑い中、ようお越しくださいました。おおきに。楽しんでってください。」と、はんなりとした「京ことば」で場を盛り上げた。

トークセッションでは、元騎手で競馬評論家の細江純子さんや競馬場長らとともに、同競馬場での思い出のレースや歴代の名馬などを振り返った。そして「私は今JRAのプロモーションキャラクターをさせていただいて、そのタイミングでちょうど100周年でこのように光栄な場に立たせていただいてるんですが、京都は300年、400年（という歴史を持つもの）は当たり前。（京都競馬場も）200年を考えて盛り上がっていってほしいな」と力説。また、同競馬場のおすすめグルメについては「まずはカレー。あと牛たんもどっかーんと大きくておいしかった。秋華賞は佐々木酒造のお酒もでます」と実家の蔵元もきっちりPRしていた。