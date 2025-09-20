【東京世界陸上】金メダリストは金メダリストを知る 小平奈緒さん「弱みを抱えながら臨む大舞台ほど残酷で試される機会はありません」
「東京2025世界陸上」に出場する選手たちにエールを送った小平奈緒さん(C)産経新聞社
2018年平昌五輪スピードスケート女子500メートル金メダリストの小平奈緒さんが9月20日に自身のXを更新。「世界陸上2025東京」にハッシュタグを付け、自国開催の大舞台に臨む選手たちへのエールを送った。
小平さんは「いい結果は得られないと 誰よりも自覚しながら それでも奇跡が起こるんじゃないかと 願うようにフィールドに立つ。弱みを抱えながら臨む大舞台ほど 残酷で試される機会はありません」と記した。
投稿のタイミングとしても、19日の女子やり投げで、まさかの予選落ちとなった2024年パリ五輪金メダリストの北口榛花を連想させる。北口は6月下旬に痛めた右肘の影響もあり、ベストパフォーマンスを発揮しきれなかった。
小平さんも連覇を狙った2022年北京五輪の大会1か月前に右足首を捻挫。女子500メートルで17位、女子1000メートルで10位に終わった苦い記憶がある。だからこそ、ポストには説得力にあふれていた。
「今こそ、自分自身のこれから進んでいく道を ただただ見つめて歩いてほしい。 ひとつずつ」と結んだ小平さん。この投稿に対しては「いま改めて、北京五輪時の奈緒さんの心の内を少し知ったような気がして、込み上げてくるものがあります」「素敵な言葉をありがとうございます」「涙が出ました…」などと胸を詰まらせるフォロワーが相次いだ。
また、一方では「この言葉が、あの方に届くといいなと思います」「北口選手に小平さんの言葉が伝わりますように」「北口さん出場してくれてありがとう」「届くといいなぁ」と傷心の女王に向けた思いが重なっていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]