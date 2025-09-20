FP2で衝撃ダウンも深まる自信　去就問題に揺れる角田裕毅に重鎮マルコが口にした“課題”とは「まだユウキに希望を持っている」

バクーで自信を深めた角田(C)Getty Images

目に見える結果は芳しくはなかった。それでも何かが吹っ切れたような表情を浮かべた25歳は、手応えを口にした。

現地時間9月19日、F1の今季第17戦となるアゼルバイジャンGPが、同国の首都バクーの市街地コースで開幕。レッドブルの角田裕毅はフリー走行1回目（FP1）で6番手のタイムをマークするも、2回目（FP2）では14番手とダウンした。

【動画】ローソンは無謀だった？ 角田との接触シーンを見る

あくまで順位だけを見れば、FP1から8番手ダウンという結果だが、本人とレッドブル陣営には、21日に迎える決勝を睨んだ策があった。というのも、FP1で絶対的エースであるマックス・フェルスタッペンを0秒052差で上回った角田は、FP2を課題でもあったロングランに重点を置いて走行。燃料をほとんど積まずに軽量化を図るライバル車両とは対照的に、燃料をフルで載せ、ミディアムタイヤを使用。1時間のセッションで長距離走行を繰り返した。

いわば必然のロスだった。ゆえにタイムを含めて目に見える結果こそ得られなかった角田だが、セッション後に応じたF1公式サイトのフラッシュインタビューでの声と表情は明るかった。

インタビュアーからレース内容を問われて「（今日のタイムは）納得できる」と断言した角田は、こうも続けている。

「僕の場合はもちろんショートランも改善していく必要がある。でも、今日のFP2はとにかくロングランに集中して、いろいろなことを試してみたんだ。そして今季のロングランで見たことのないような結果を得られた。本当にうまく機能していると思った。このマシンで、どうやってロングランに臨めばいいのか。それがようやくわかってきたんだ」