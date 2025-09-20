ついに！イングランド名門移籍の21歳日本代表が全体練習に合流へ！指揮官が発言「確信している」
大事な新天地でのスタートに、ケガという思わぬアクシデントに見舞われた。だが、ようやく戦列復帰に近づいているという。ここからいよいよ挑戦だ。
夏に川崎フロンターレから名門トッテナムへ移籍した高井幸大は、足底筋膜の負傷でプレシーズンに戦列を離脱。開幕からまだプレミアリーグをはじめ、公式戦に出場していない。
だが、トーマス・フランク監督は９月19日、高井が週明けからチーム練習に復帰する見込みと明かした。地元メディア『football.london』が報じている。
指揮官は高井について、「チーム練習復帰にとても近づいている。昨日聞いた。月曜にはチーム練習できるはずだ。確信している」と話した。
高井がいつから出場できるかは不明だ。トッテナムは20日のブライトン戦を終えると、24日にリーグカップでドンカスターと対戦する。チャンピオンズリーグも開幕し、日程が過密になっていくなかで、ターンオーバーも予想される一戦だ。この試合に高井が間に合うのか注目される。
プレミアリーグ第３節でボーンマスに０−１で敗れたトッテナムだが、それ以外の公式戦では４試合いずれも勝利。好調のチームで21歳の日本代表DFはどのように立場を確立させていけるだろうか。
