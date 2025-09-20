◇MLB ドジャース6-3ジャイアンツ（日本時間20日、ドジャー・スタジアム）

現役引退を発表し、本拠地での最後の登板を終えたクレイトン・カーショー投手に大谷翔平選手がコメントしました。

レギュラーシーズンでの本拠地ラスト登板に5万3037人のファンがドジャー・スタジアムに集まりチケットは完売。地元の英雄がマウンドに上がる際には大歓声と拍手が送られ、チームメートはカーショー投手一人をグラウンドへ送り出す演出もありました。

カーショー投手は4回1/3を投げ、4安打6奪三振2失点で本拠地で降板すると、18年チームを支えたレジェンドへファンからスタンディングオベーションの拍手が送られました。

そしてその裏、大谷選手は逆方向への3ランを放つと、豪快なバットフリップでカーショー投手の登板に華を添えました。

大谷選手は昨シーズンからドジャースに加入し2年間カーショー投手とプレー。ベンチへ戻るとチームのスター2人が喜びのハグをかわしました。

大谷選手は試合後、球団を通じてカーショー投手へ「素晴らしい、物語のような、殿堂入り級のキャリアを築かれたことを心よりお祝い申し上げます。あなたが常にプロフェッショナルな姿勢で仕事に取り組む姿にはいつも感銘を受けてきました。そして、あなたが成し遂げた成功は、この競技への献身と情熱の真の証しです。長年にわたりあなたと競い合えたことは素晴らしい経験でした。そして今はチームメートとしてワールドチャンピオンを共に勝ち取れたことは、この上ない名誉です。この最後の1か月を楽しみ、華々しく締めくくりましょう！!」