けさ、東京・文京区で重機をつり上げていたクレーン車が倒れて隣接するマンションなどに衝突する事故があり、周辺の一部では一時、およそ1300軒が停電しました。

【写真を見る】「ビルが崩れたような大きい音が」解体現場でクレーン倒れマンションに衝突 つり上げていた別の重機は奥の路上に落下「大地震レベルの揺れ」

記者

「工事用のクレーンが倒れてしまっていて、隣のビルにもたれかかってしまっています」

倒れたクレーンがマンションの屋上部分にぶつかり、曲がってしまっています。

こちらは、屋上で撮影された映像。クレーンにより柵が押しつぶされている様子も確認できます。

きょう午前8時すぎ、文京区小石川のビルの解体現場で、「ユンボが電線に接触している」と通報がありました。

警視庁によりますと、クレーン車は地上に止めていた別の重機をつり上げ、解体作業中のビルの屋上部分へと搬入する作業を行っていました。しかし、その際、クレーン車がバランスを崩して、ビルや隣接するマンションに衝突。重機は、マンションの奥の路上に落下したということです。

クレーンが衝突したマンション住人

「ビルが崩れたような大きい音がした。大きい地震レベルでした。だいぶ揺れました。屋上で夏はプールをしていたので、人がいなくて本当に良かった」

この事故によるけが人はいないということですが、重機が落下した際に電線に接触し、周辺の一部では、一時、1290軒が停電したということです。

警視庁が事故当時の詳しい状況を調べています。