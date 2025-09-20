チャーリー・カーク氏が死の前日、意見を異にする記者にダイレクトメールを送っていた/Alex Brandon/AP

（ＣＮＮ）恐ろしい形で殺害されるその前日、米保守系活動家のチャーリー・カーク氏はＸ（旧ツイッター）で筆者にダイレクトメッセージを送っていた。

これより前、カーク氏と筆者は公に口論した。ウクライナ難民の殺害並びに事件と人種との関係について、意見を戦わせた。

カーク氏は、被害者の白人女性が黒人の男にむごたらしく殺されたのは白人への憎悪のみに原因があると主張した。筆者はＣＮＮの番組で、こうしたコメントには根拠がないと非難した。カーク氏もテレビ番組で筆者の非難への非難を展開。ソーシャルメディアでも、筆者の意見に異議を唱える内容を大量に投稿した。

カーク氏の反撃が引き金となり、オンライン上では筆者に対する人種差別的な死の脅迫が押し寄せた。これまでほとんど目にしたことのない部類の脅迫だ。

極めて常軌を逸した状況だった。

そして、そんな事態の真っただ中に、カーク氏から連絡があった。

カーク氏の驚くべきメッセージ

カーク氏は、自分の番組に筆者を出すので直接話し合おうと申し出てきた。本人のメッセージは次の通り。

「やあ、バン。真面目な話、私の番組に出てもらえるとありがたい。犯罪と人種について、敬意を持って話し合おう。私は紳士的な人間であり、あなたもそうであることは分かっている。我々なら、問題について見解が食い違っても心地よく対応できる」

残念ながら、筆者が返信する前にカーク氏は殺されてしまった。自ら発した言葉が元で暗殺されたようだが、容疑者の正確な動機は依然として捜査中だ。

筆者はかねて、そうした言葉の多くを問題視してきた。時には強い形で取り上げもしたが、カーク氏がそれらを発言する権利に異議を唱えたことは一度もない。同氏にはそうした見解を表明する権利があり、自らの意見を口にした後は家族の待つ家に帰ることができる。そこには何の問題もない。それこそが神聖なる米国の価値観だ。

殺害への非難は難しくない

だから筆者にとって、カーク氏の殺害を非難するのは難しいことではなかった。即座に、一切の制限も条件も付けず、発言した。

あの日の午後、筆者はこう投稿している。

「チャーリー・カークに対する今日の攻撃は全くもって恐ろしく、悲痛なものだ。彼は武器ではなく言葉で戦っていた。我々の社会に政治的暴力の入り込む場所はない。事件に関与した者は速やかに裁きを受けなくてはならない。私の祈りはチャーリーの愛する人々と心に傷を負ったユタバレー大学の学生たち、そしてこの凶行に衝撃を受けた全ての人々と共にある」

政治的な理由で人を殺すのは間違いだ。議論の余地はない。筆者が生まれた１９６８年、国内は暴動と暗殺で引き裂かれていた。あんな時代に戻りたくはないし、我々の誰も戻るべきではない。

実際のところ、カーク氏の殺害は我々が再び対話のテーブルに着くあらゆる理由を提供する。政治的暴力は高波となって押し寄せ、既に同氏をはじめとする多くの人々の命を奪い去った。そこに左派と右派の区別はない。

今回のような暴力が発生すれば、どちらの党派も熱を冷まさざるを得ないだろう。互いの共通点を模索し、辛辣（しんらつ）な批判からの出口を探さなくてはならなくなるはずだ。死の前日のカーク氏が、筆者に向けてそうしたように。

カーク氏は検閲と「内戦」には反対

ところが、現在は正反対のことが起きている。人々はカーク氏の恐ろしい暗殺を利用し、「一段の」暴力を呼び掛けている。殺人を正当化し、あろうことか内戦を扇動さえする！ 政府当局者らは同氏の殺害を口実に反対派を検閲し、その声を抑え込もうとしている。

だがちょっと待て！ 一度立ち止まろう！

チャーリー・カークは意見の違う者に対し、このようなやり方で対処してはいなかった。断じて違う。

公の場での我々の論争が思わぬ方向に向かい始めた時、カーク氏はどのように反応していただろうか？

同氏は一段の話し合いを促した。黙殺や検閲を強化しようとはしなかった。

同氏が強く求めたのは、礼節をより重んじることだった。聞くに堪えない暴言や敵意は否定していた。

読者の考えるカーク氏の遺産が何であろうと、そうした単純な事実は称賛に値する。それは誰もが支持し、再現するよう努めるべき姿勢に他ならない。

あなたが右派なら、どうか開かれた議論と対話を諦めないでほしい。チャーリーは諦めなかったし、筆者も諦めるつもりはない。左派の仲間にも同じことを切に願う。

暴力に乗せられてはならない

そしてどちらの側に立とうとも、政治的暴力こそが正しいやり方だなどと信じ込まされてはならない。現実を見よう。ネットで殺人と騒乱を呼び掛ける連中の大半は、虫一匹撃退する能力すら持ち合わせていない。彼らは強面（こわもて）を装い、バリケードに突っ込む覚悟がある振りをしているだけだ。

ほとんどの人間にそんな覚悟はない。

またあくまでも私見ではあるが、人々はテレビやネットの論客が互いに憎しみ合っていると思うだろう。だが大半の場合、憎しみ合ってはいない。我々は激しく論じ合い、選挙で勝とうとする。その過程で、時には互いを怒らせてしまうことがある。

それでも相手が傷つくのを望んでいるわけではない。我々は自分の国でこれ以上の血が流れ、さらに多くの人々が埋葬されるのを望まない。マスコミやインフルエンサーの大半は、ある種の内戦を引き起こそうとしているわけでは決してない。我々はひたすら自分の仕事に従事し、使命を果たすためにベストを尽くしている。それだけだ。

事態が手に負えなくなる時、普通なら人は別の誰かに声を掛ける。言葉を交わし、共に事態の修復を試みる。なぜなら我々はいずれも、自分の意見を口にできる状況を望んでいるから。意見を表明した後で、我が子の待つ家に帰れる国であってほしいから。そういうことだ。

全ての人がそれぞれの場所や空間で、同様の態度を取ろうと考えてくれるのを切に願う。今我々が歩んでいる恐ろしい道からは離れよう。現状を解決しよう。（チャーリー・カークの言葉を借りるなら）「見解の食い違いに心地よく対処できる」ように。

正しい戦い方

我々はあらゆる点で意見が異なっていたが、チャーリーも筆者も相手が傷ついたり、発言を封じられたりすることは決して望まなかった。

実際は逆で、筆者はチャーリー・カークを論破し、知的に彼を打ち負かしたいと考えていた。進歩派が組織として彼を上回り、政治的に勝利するのを見たいと願っていた。

どちらも達成するのは容易ではない。チャーリー・カークは当代きっての論客の一人であり、組織をまとめる能力も極めて高かった。しかし我々にとっては、互いの違いに対処する上で、それこそが正しいやり方だっただろう。

９月９日、カーク氏がメッセージを送ってきた時には、そうする用意ができていた。

残念なことに、卑劣漢の放った一発の銃弾が、保守派からは抜きん出た才能の持ち主を、進歩派からは一目置くべき論敵を奪い去った。彼の家族は、最愛の父親を失った。

あの殺害の後、米国民には一つの選択が突きつけられている。

我々は一段の暴力と一段の憤り、一段の検閲に向かう道を選ぶことができる。もしそれを望むのであれば。

しかし、たとえ検閲と内戦を我々が選ぶのだとしても、その責任をチャーリー・カークに負わせることはできない。

生前の最後の１日、彼は全く異なる道を求めていたからだ。筆者はその証拠を持っている。

◇

本稿はバン・ジョーンズ記者による分析記事です。