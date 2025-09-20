◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）

２位争いを展開中の巨人が４位・広島に２連勝。貯金を１とし、ＣＳ進出を決めた。

岡本和真内野手の２戦連発１４号ソロで先制。同点に追いつかれたが、４回、リチャード内野手への押し出し死球と浦田俊輔内野手の中前適時打で２点を勝ち越した。

横川は５回１失点の好投で８月２２日以来１か月ぶりの今季２勝目。

◆横川凱に聞く

―１か月ぶりの白星、今の気持ちは

「ここ２試合、ふがいないピッチングをしてしまったので、なんとか今日、勝てて良かったです」

―５回１失点、無四球だった

「しっかりバッターを攻められたんで、そこが一番良かったかなと思います」

―打線の援護もあった

「点を取られた後に２点返してくれたんで、もう１度頑張ろうという気持ちになれたんで、本当に感謝してます」

―２年連続のＣＳ進出を決めた

「うれしいですけど、東京ドームでＣＳを戦いたいんで、全員でまた明日からも頑張りたいと思います」

―今後への意気込みをファンに

「これから、また１試合１試合、大事になってくるので、今日みたいな熱い声援、よろしくお願いします」