レタス1玉使い切り！ 大人気インフルエンサー自身もリピート。「せいろ」でリアルに作る定番ダイエットレシピ

社会人3年目を迎えた2022年、激務な部署に異動し、不規則な食生活を余儀なくされたりよ子さん。健康と美容のために自炊生活を改善した際に出会ったのが、せいろを使った蒸し料理だった。

会社だけではなく、自分の居場所を作りたいという思いと、自身の体調や肌の変化を実感したりよ子さんは、Instagramでせいろレシピの投稿を始めるように。いつでもスーパーで買える手軽な食材や意外性のあるレシピは大好評。現在のフォロワー数は21万人超えという、注目のインスタグラマーへ成長を遂げる。

冷凍ご飯も卵もそのまま使える手軽さがりよ子さんの人気のひとつだろう。

そして彼女のレシピを紹介した著書「すべてを蒸したい せいろレシピ」は「第12回料理レシピ本大賞 in Japan 2025」にて料理部門の大賞を受賞。9月25日には2冊目となる新刊「すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり！」の発売も決まっているりよ子さんに、大賞受賞と2冊目のレシピ本の出版を記念して、りよ子さんからおすすめのレシピを紹介してもらっている。第4回はダイエットにおすすめのメニューをピックアップしてもらった。

りよ子

せいろの魅力にとりつかれ、2023年4月に始めたInstagramで、すべてを蒸したい気持ちを投稿。冷蔵庫にあるものだけでパパッと作れる簡単レシピが共感を呼び、開始1年半でフォロワー数が十万人超えと大人気に。野菜を蒸すだけのシンプルレシピから、一度に主菜と副菜が完成する同時調理レシピ、ごはんもの、スイーツまで100品以上のレシピを投稿している。夫と二人暮らし。好きなものは透明なもの、アニメ、アサヒスーパードライ。

「まるごとレタスのせいろ蒸し」

蒸し時間：中強火で5分

【敷物】なし

【材料】せいろ直径21cm・1段／1人分

豚バラ薄切り肉：100g

レタス：1玉

大根：6cm

ポン酢しょうゆ：適量

【作り方】

1 レタスは手でちぎりながらせいろに入れる。ちぎったレタスの隙間に豚肉をはさみ込み、ふたをして中強火で5分蒸す。

2 蒸している間に大根をすりおろす。蒸しあがったら器に盛り、大根おろしをのせ、ポン酢しょうゆを回しかける。

我が家の定番メニュー

「レタスを丸ごと1玉使った、食感も美味しいレシピです。我が家で何度も登場する定番のメニューなんですよ」（りよ子さん）

次回はInstagramでも食感が激変した！ と反響の多かった、市販の冷凍うどんや焼きそばならぬ蒸しそばのレシピを紹介する。

