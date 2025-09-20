自民党総裁選をめぐり、小泉農水大臣は出馬会見を開き、「自民党を1つにし、政治を前に進める」と決意を語りました。

自民党 小泉進次郎 農水大臣

「自民党を1つにする。政治を前に進める。その先頭に立つ決意で、総裁選に立候補いたします」

小泉氏は「自民党再生の取り組みこそ政治家としての原点」と訴え、“解党的出直しに向け先頭に立つ”決意を語りました。

また、「2030年度までに国内投資135兆円、平均賃金100万円増を目指す」としたほか、▼ガソリンの暫定税率の速やかな廃止や、▼所得税制の見直しを訴えました。

野党連携については、「政策や理念の一致を慎重に見極めながら、政権の枠組みのあり方についても議論を深めていく」としました。

自民党 林芳正 官房長官

「（ピアノ）さわってもいいですか」

林氏は力を入れるコンテンツの海外展開について、音楽関係者らと意見を交わしました。

茂木氏は外国人政策に関連して、外国人が引き起こした交通事故の現場などを訪れ、違法外国人ゼロを目指すと訴えました。

小林氏は全自動のトラクターに乗り、スマート農業を体験。農業関係者と意見交換しました。

高市氏は夕方に地元の自民党青年局のメンバーと会談する予定で、あさっての告示を前に各陣営の動きが本格化しています。