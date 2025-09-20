タイ勢2人がシニア日本一決定戦でV争い 古庄紀彦は3位で最終日へ
＜日本シニアオープン 3日目◇20日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞シニアゴルファー日本一決定戦の第3ラウンドが終了した。56歳のサマヌーン・スリロット（タイ）が5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル14アンダー・単独首位をキープし、2年ぶり2勝目に王手をかけた。
〈写真〉65歳overとは思えない！ 原辰徳氏のパワフルスイング
トータル13アンダー・2位にプラヤド・マークセン（タイ）。トータル11アンダー・3位に古庄紀彦、トータル10アンダー・4位タイには手嶋多一と増田伸洋が続いた。賞金ランキング1位の岩本高志はトータル4アンダー・10位タイ。同2位の宮本勝昌も同順位で3日目を終えた。昨年覇者のチェ・ホソン（韓国）はトータル1オーバー・39位タイで最終日に臨む。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本シニアオープン 3日目の結果
元巨人軍・原辰徳がメジャー初挑戦で得たもの 野球との共通点は…「小手先ではダメ」
元巨人軍・原辰徳が『82』発進 キャディはベスト“63”の実力者「野球ならピンチヒッターが…」
国内女子ツアー 2日目の結果
勝みなみが首位！ 米女子ツアーの初日結果
〈写真〉65歳overとは思えない！ 原辰徳氏のパワフルスイング
トータル13アンダー・2位にプラヤド・マークセン（タイ）。トータル11アンダー・3位に古庄紀彦、トータル10アンダー・4位タイには手嶋多一と増田伸洋が続いた。賞金ランキング1位の岩本高志はトータル4アンダー・10位タイ。同2位の宮本勝昌も同順位で3日目を終えた。昨年覇者のチェ・ホソン（韓国）はトータル1オーバー・39位タイで最終日に臨む。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本シニアオープン 3日目の結果
元巨人軍・原辰徳がメジャー初挑戦で得たもの 野球との共通点は…「小手先ではダメ」
元巨人軍・原辰徳が『82』発進 キャディはベスト“63”の実力者「野球ならピンチヒッターが…」
国内女子ツアー 2日目の結果
勝みなみが首位！ 米女子ツアーの初日結果