ルーキー六車日那乃がステップ初V王手 加藤麗奈ら1差2位
＜山陽新聞レディース 2日目◇20日◇東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ（岡山県）◇6423ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが終了した。23歳ルーキー・六車日那乃が4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。トータル11アンダー・単独首位に浮上し、初優勝に王手をかけた。
【写真】注目ルーキーたちが髪をほどきました
トータル10アンダー・2位タイに桑山紗月、皆吉愛寿香、ルーキーの加藤麗奈。トータル9アンダー・5位には新人の平塚新夢が続いた。アマチュアの赤穂未来はトータル6アンダー・14位タイ。2戦連続優勝を狙う大久保柚季はトータル1アンダー・57位タイで予選を通過した。今大会の賞金総額は3000万円。優勝者には540万円が贈られる。
