「巨人３−１広島」（２０日、東京ドーム）

巨人が中盤の集中打で勝ち越しに成功し、広島に連勝。貯金１として、ＣＳ進出を決めた。

巨人は両チーム無得点の二回に、先頭の岡本が広島先発・森から左翼へ２試合連続となる１４号ソロで先制。その後、同点とされた直後の四回にキャベッジ、泉口の連打などで２死満塁として、リチャードが押し出し死球を受けて勝ち越し。さらに浦田にも中前適時打が出て１点を追加した。

先発・横川は四回に中村奨に同点ソロを浴びるが、打たせて取る投球で安定した内容を見せ、５回３安打１失点で今季２勝目。六回以降は救援陣がリードを守り切った。九回は守護神のマルティネスが登板。１死から岡本が横っ跳びでファビアンの打球を好捕するファインプレーもあった。無失点で試合を締め、これで自己最多となる４４セーブ目をあげた。

お立ち台に立った横川は「しっかりと攻めることができた」と語り、「１点取られたあとに２点を返してくれたんで。本当に感謝しています」と打線に感謝した。２年連続のＣＳ進出には「うれしいですけど、東京ドームでＣＳを戦いたい。全員で頑張ります」と力を込めた。