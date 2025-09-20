◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）

２位争いを展開中の巨人が４位・広島に２連勝。貯金を１とし、ＣＳ進出を決めた。

岡本和真内野手の２戦連発１４号ソロで先制。同点に追いつかれたが、４回、リチャード内野手への押し出し死球と浦田俊輔内野手の中前適時打で２点を勝ち越した。

横川は８月２２日以来１か月ぶりの今季２勝目。７回は６年ぶり２度目のシーズン６０登板となった中川皓太投手、８回は今季６０登板目で１２年、山口鉄也の球団最多記録と並ぶ４４Ｈとした大勢投手、９回は球団記録更新の４４Ｓ目となったライデル・マルティネス投手という記録ずくめのリレーで締めくくった。

◆阿部慎之助監督に聞く

―岡本が２戦連発

「大きなホームランだったと思います」

―４回は下位打線で打点

「あと１本がなかなか出なかったんですけど、リチャードも（押し出し）デッドボールですけど立派な打点なので。その後の浦田もよく打ってくれましたね」

―浦田がタイムリー

「何も考えずに思い切ってやってくれればと思いますし、自分の持ち味を出そうと思ってやってる姿も見られますので、継続してやってほしいなと思います」

―横川は５回１失点

「スリーツーがちょっと多いかなと思ったんですけどね、カウント負けしちゃってるなっていうのはあったんですけど、よく粘ってね。だいたい８０球近くなってくると落ちてくるのでスパッと代えたんですけど。勝ちがついたことでいい自信にしてほしいと思います」

―リリーフ陣が踏ん張った

「何とか明日まであるので中川も途中で代えましたし、何とか２位死守したいので３連投してほしいなというのもあって。いろいろ考えてやってるんですけど。とにかく明日に切り替えてやりたいと思います」

―ＣＳ進出は決めた

「やっぱりファンの皆さんも東京ドームでやるっていうのは望んでいるでしょうから。何とか期待に応えられるように最後までやりたいなと思います」

―岡本は昨日のリプレイのようなホームラン

「そうだったね。いい反応したので」

―昨日一発出たことで

「昨日のがすごいいいきっかけになったんじゃないですかね」

―１０試合ぶりの先制

「初回を何とかゼロで帰ってきてくれたのがまず流れをつかめたのかなっていうね」

―中川の打者１人交代は明日を見据えて

「そうですね、明日のこともあるので。昨日も１球で今日も３球だと思うので。３連投するために代わってくれって言ったんですけど。明日も頑張ってくれると思います」

―大勢、ライデル・マルティネスも連投したが明日は

「本人たちがいってくれればいいですけど、故障につなげたくはないですけど、何とかチームのために頑張ってくれればうれしいなと思いますけど」