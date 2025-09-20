◆女子プロゴルフツアー 住友生命レディス東海クラシック 第２日（２０日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、１０位で出た佐久間朱莉（大東建託）が７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算９アンダーでトップと１打差の３位に浮上した。「何か月ぶりだろうというくらい、いいラウンドができた。やっとこの位置に立てるうれしさもあるし、ギャラリーさんも多いので、ワクワクしている」と笑顔を見せた。

前半にスコアを１つ伸ばして折り返すと、後半だけで５つのバーディーを奪う猛チャージを見せた。「１０番からバーディーチャンスにつけることができて、後半のプレーにつながった」。残り９３ヤードの第２打を３メートルに運び、流れを引き寄せた。

４月のＫＫＴ杯バンテリンレディスでのツアー初優勝から、５月のブリヂストンレディス、６月のアースモンダミンカップと今季３勝を積み重ねてきたが、最近は納得のいかないラウンドが続いていた。３位だった７月の資生堂ＪＡＬ・レディス以来の優勝争いに、ようやく加わることができた。

唯一の複数回優勝を挙げ、メルセデスランキングでトップを走っている。「１個でも勝てたら残りの試合を気持ち的に楽にプレーできると思う。でも明日はそこまで考えずに、楽しんでプレーしたい」。逆転での４勝目を手にし、初の年間女王へ加速する。