◇女子ゴルフツアー 住友生命レディース東海クラシック第2日（2025年9月20日 愛知県 新南愛知CC美浜C＝6600ヤード、パー72）

第2ラウンドが行われ、10位から出た佐久間朱莉（22＝大東建託）が7バーディー、1ボギーの66で回り、通算9アンダーで首位と1打差の3位に順位を上げた。

「もう何か月ぶりだろうってくらいのいいラウンドができたかなと思います」

後半で力を発揮した。10番パー4、第2打残り93ヤードを50度のウエッジで振り抜き、3メートルにつけてバーディー。勢いに乗り、後半だけで5つスコアを伸ばした。

最終日に優勝争いを演じるのは、3位に入った7月の資生堂・JALレディース以来だ。「やっとこの位置に立てる嬉しさもありますし、ギャラリーさんも多いのでワクワクしてます。楽しみ」と声を弾ませた。

今季4勝目をつかんで、さらに年間女王獲得へリードを広げたい。「やっぱり1個でも勝てたら、残りの試合、ちょっと気持ち楽にプレーできるかなと思う。明日はそこまで考えずに楽しんでプレーしたい」と最終日を見据えた。