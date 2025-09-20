DEENボーカル・池森秀一、緊急入院でイベント出演見合わせ「大変申し訳ございません」
ロックバンド・DEENのボーカル・池森秀一（55）が、急性虫垂炎のため緊急入院したことが20日までに、池森がプロデュースするそば店「池森そばショップ」の公式SNSで発表された。
【写真】「36歳から毎日そばを食べる生活」と語った池森秀一
公式Xでは【池森秀一 出演に関するお知らせ】とし、「いつも温かい応援をいただきありがとうございます。このたび池森秀一が急性虫垂炎のため緊急入院することとなりました」と報告。
続けて「そのため、予定しておりました「しずてつストア直売会」イベントへの出演は見合わせとさせていただきます。なお、池森そばブースでの販売につきましては予定どおり実施いたしますので、ぜひお立ち寄りください。残念なお知らせとなり、大変申し訳ございません」と伝えた。
