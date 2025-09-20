マツキヨPB成分主義の新スキンケアブランド誕生。話題の成分入りラインアップをすべて紹介するよ〜。

マツキヨココカラ＆カンパニーは、美容皮膚科学発想のスキンケアブランド「INJESK（インジェスク）」の展開を2025年9月にスタート。

デビューアイテムの4商品が９月11日から全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売中です。

本格的なアイテムがズラリ

昨今、スキンケアを選ぶ基準として"成分"を重視するトレンドと相まって、美容メンテナンスで用いられる成分などを日々のスキンケアに積極的に取り入れる人が増えています。

「INJESK」は、繊細な感性をもってしてこそ叶えられる、「#高高高品質美容」シリーズとして、製品価値重視のアイテムが揃っています。

成分を選定するだけでなく、エビデンスから得た成分の配合量にこだわりベストな量を配合し、しっかり届ける※４処方を開発しました。

今回は、4つすべてのラインアップを紹介します。

●インジェスク NM １００００ デュオ ドリップ セラムパウダー：0.5g／リキッド：18mL（4290円）

エイジングケア※６で大注目の成分、NMN※２の1％配合※３を実現。NMNに変換され、美肌サイクルをサポートするナイアシンアミド※5と合わせることで、肌が美しくなろうとする力をサポート。うるおいに満ちたふっくらとしたハリ肌へと導きます。

また、NMN※２をよりフレッシュな状態で使用できるよう、NMN※２はフリーズドライ技術を用いて生凍結※１したパウダーに。さらにリキッドには、ナイアシンアミド※５を配合。2つを混ぜ合わせるとシュッと溶け、濃度を保った状態のまま使い切ることができます。

●インジェスク GS １００００ デュオ ドリップ セラムパウダー：0.5g／リキッド：18mL （4290円）

ブライトニング※８で注目を集めるグルタチオン※５を1%配合※３した2剤式の美容液。

速攻型ビタミンC※７も配合していて、乾燥によるくすみに悩む人におすすめです。

水に触れると酸化が進み、独特のニオイが発生するグルタチオン※５を酸化させずに届けるためにフリーズドライでパウダー化。速攻型ビタミンC※７配合のリキッドと混ぜ合わせる2剤式です。

●インジェスク PD ３００００ ショット セラム20g（3190円）

うるおった弾力はじける水光肌をもたらすために超微細化PDRN※10を3％配合したクリーム剤型の美容液。分子サイズが大きく肌への浸透※４が難しいため、超微細化したPDRN※10を採用。目元やほうれい線などの気になる部分にもぴたっと密着しやすいクリーム剤型の美容液で、ぷるんと弾むイキイキとした肌へ。

●インジェスク PH ３００００ ＋LH ピールケア セラム50g（3190円）

PHA※11濃度3％配合の高保湿ピールケアが叶うセラム。

ピールケアアイテムには、洗顔や拭き取りを行うものなど様々な種類がありますが、うるおい感や肌への刺激へのバランスなど、自分に合ったものを見つけるのは難しいもの。そこで、保湿効果も備えた次世代のピールケア成分、PHA※11を採用。毛穴目立ちやキメの乱れ、ザラつき、乾燥や肌荒れの原因となる古い角質をケアし、つるんとなめらかに導きます。

※１ 成分に加熱等、加工処理がされていないこと ※２ ニコチンアミドモノヌクレオチド（皮フコンディショニング成分）※３ 製造時の濃度（2剤を混ぜた際の最終濃度）※４ 角質層まで ※５ 皮フコンディショニング成分 ※６ 年齢に応じたお手入れ ※７ ３−Ｏ−エチルアスコルビン酸（皮フコンディショニング成分）※８ うるおいによる ※９ うるおいによる透明感のある肌 ※10 加水分解ＤＮＡ−Ｎａ（皮フコンディショニング成分）※11グルコノラクトン（皮フコンディショニング成分）