鹿児島が練習生の佐藤星来と契約合意…這い上がってきた23歳、プレーできる喜び再確認

B2西地区の鹿児島レブナイズは9月20日、自由交渉選手リストに公示されていた佐藤星来と、2025－26シーズンの新規選手契約に合意したと発表した。背番号は5に決まった。

千葉県出身で現在23歳の佐藤は、173センチ73キロのポイントガード。高知中央高校から東洋大学に進学し、2022年から千葉ジェッツの練習生として活動。2024－25シーズン途中から契約を結んだ福島ファイヤーボンズでBリーグデビューを果たした。昨シーズンはB2リーグ戦35試合に出場し、1試合平均4.4得点1.0リバウンド1.7アシストをマーク。今年7月から練習生として鹿児島に加入していた。

今回の契約発表に際して、佐藤は「このような機会を与えてくださった山崎代表、鮫島GM、チームの皆様に感謝申し上げます。練習生からのスタートで困惑することや悔しさを感じる瞬間もありましたが、応援してくださる皆様の前でプレーできることの喜びと楽しさを改めて深く実感する事ができました。今シーズンはその思いを糧にRebsの皆様と勝利の喜びを分かち合えるよう全力を尽くしてまいります。引き続き熱い応援をよろしくお願いします」と、クラブを通じてコメントした。

【動画】福島でBリーグデビューを果たした佐藤のハイライト映像