家入レオの新曲「Mirror feat. 斎藤宏介」が、ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）の主題歌に起用。また、同曲を使用したドラマの30秒PR映像も公開となった。

（関連：【画像あり】家入レオ、自身の“瞳”にフォーカスを当てた『Mirror』ジャケット写真）

本楽曲は、11月26日リリースのシングル『Mirror』表題曲。UNISON SQUARE GARDEN／TenTwentyの斎藤宏介を客演に迎え、Ryosuke “Dr.R” Sakaiによるプロデュースで制作された。家入初となる男性アーティストとのコラボで、斎藤も自身の楽曲外で女性アーティストの客演に参加するのは今回が初となる。桜田ひより演じる社長令嬢 八神結以と佐野勇斗演じる誘拐犯 林田大介の予想不可能な逃亡劇を描くドラマに添い、本コラボが実現したという。

また、シングル『Mirror』の収録全曲も公開。表題曲に加え、カップリングにはライブでも披露されてきたBLUE ENCOUNT 田邊駿一提供のラブソング「ラブレター」および2曲のインストを含む全4曲を収録。パッケージ形態は、完全生産限定盤、初回限定盤、通常盤の3形態となる。

完全生産限定盤付属DVDには、本作に向けてスタジオライブ映像を撮り下ろした。『Leo Ieiri Studio Live 2025 at Victor Studio』と題し、「この世界で」「サザンカ」「もし君を許せたら」「Lady Mary」「ワルツ」の5曲を新たにアレンジし、スペシャルバージョンで収める。初回限定盤付属DVDには、「Mirror feat. 斎藤宏介」のMVおよびMVアートワーク撮影に密着したメイキング映像が収録される。

さらに、アートディレクターにAKIKOを迎えた、家入の“瞳”にフォーカスを当てたジャケット写真や、商品形態ごとのジャケットアートワークをバックプリントした“「Mirror」オリジナルロンT”がついた限定セットなども公開。詳細は公式HPにて確認できる。

なお家入は、全国ツアー『家入レオ TOUR 2025 ～bulb～』を10月24日の埼玉 戸田市文化会館 大ホールを皮切りに全国5都市で開催。ライブ情報、チケットなどの詳細は公式HPまで。

・家入レオ コメント

現実から逃亡した2人。生まれ育った環境も価値観も正反対な八神結以と林田大介。時に衝突し合いながら相手の中に自分を発見し絆を強めていくその姿が、鏡越しに自分と対話している様に見え新曲「Mirror」を作りました。UNISON SQUARE GARDEN／TenTwentyの斎藤宏介さんとfeat.したこの曲。斎藤さんの儚くも意志のある歌声が、日々の底から顔を上げる力をくれると思います。

小さな煌めきが溢れるこの曲が2人の逃亡劇を優しく包みますように。

・斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN／TenTwenty） コメント

家入レオさんの歌は何故すごいんだろうということを一生懸命考えてみたのですが、「歌っていることが自然だからだ」という答えに辿り着きました。尊敬するミュージシャンに誘っていただけて光栄です。全力でお返しします。

・Ryosuke “Dr.R” Sakai コメント

家入レオさんと初めてタッグを組んだ「Mirror」は斎藤宏介さんを客演に迎え制作いたしました。二人の声を支えるように鳴り響くシンプルでありながら重厚なサウンドが楽曲全体に力強さを与え、寄り添ったり離れたり、ときに重なり合う歌声はMirrorの歌詞の世界観を深く映し出しています。儚さと衝動という相反する二面性を音楽で描き出し、ドラマの主人公二人の心情をも包み込むような、家入さんの新たな魅力が詰まった作品に仕上がりました。ぜひご期待ください。

・桜田ひより コメント

イントロからこの曲にすっと引き込まれ、そのまま結以目線で聴き入ってしまうくらい、劇中の心情とリンクしている歌詞に衝撃を受けました。優しく包み込まれ、時に力強く、結以と大介に寄り添ってくれているような楽曲です。家入レオさん、UNISON SQUARE GARDEN／TenTwentyの斎藤宏介さん、本当にありがとうございます。

この主題歌と共にドラマを楽しんでいただけたら嬉しいです。

・ドラマプロデューサー 秋元孝之 コメント

ドラマの世界観がギュッと詰まった、素晴らしい楽曲をありがとうございます。お二人のヴォーカルがハチとリンダと重なって、「ESCAPE」の中に「Mirror」が流れる瞬間を楽しみにしています。皆さんも是非ご期待下さい。

（文＝リアルサウンド編集部）