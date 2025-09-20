VA249HG

　「BCNランキング」2025年9月8日〜14日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　VA249HG

VA249HG（ASUS）

2位　AOC 24G42E/11

24G42E/11（TPV Technology）

3位　REGZAゲーミングモニター

RM-G245N（TVS REGZA）

4位　Nitro VG0

VG240YGbmipx（日本エイサー）

5位　XV270M3bmiiprx

XV270M3bmiiprx（日本エイサー）

6位　REGZAゲーミングモニター

RM-G276N（TVS REGZA）

7位　MOBIUZ EX251

EX251（BenQジャパン）

8位　Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor

G2411P（HKC）

9位　34M2C3500L/11

34M2C3500L/11（フィリップス）

10位　Xiaomi ゲーミングモニター G24i

P24FCA-RGGL（Xiaomi）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。