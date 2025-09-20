スリムなのに大容量。分ける、捨てる、洗う、動かす。すべてがスマートに完結する【天馬】のゴミ箱がAmazonに登場中‼
見た目も、使い勝手も、妥協しない。暮らしの美意識に応える分別設計【天馬】のゴミ箱がAmazonに登場!
天馬のゴミ箱は、凹凸や装飾を極力排したスマートなデザインで、生活感を抑えながら空間に自然に馴染む。奥行27センチのスリム設計ながら、40リットル以上の容量を確保し、収納力と圧迫感のなさを両立する。
1段につき左右2分別が可能な引き出し式ホルダーを採用。ビンと缶などを効率よく分けられ、内側には袋をしっかり留めるクリップ型の袋掛け付き。引き出しは取り外して丸洗いできるため、清潔に保てる。
扉は開いた瞬間にちょうど捨てやすい角度でピタッと止まるストップ機能付き。軽く開けるだけでサッと捨てられ、手で支える必要がないため、日常使いにストレスがない。
本体と色を合わせたキャスター付きで、掃除や模様替えの際の移動もスムーズ。ストッパー付きでしっかり固定できるため、安定感も抜群。
高さは高すぎず低すぎない設計で、男女問わず使いやすく、袋交換時の腰への負担も軽減。両サイドにはフックを備え、鍋つかみやレジ袋などを掛けられる。使わないときは内側に倒して収納でき、見た目もスッキリ。
取っ手部分には分別タグをセット可能。タグは左右にスライドでき、分別内容をわかりやすく表示できるため、家族や来客にも配慮された設計となっている。
