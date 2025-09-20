「国民的アイドルが！」元モー娘。加護亜依さんが三ッ沢に来場！ 試合前に挨拶「あいぼん可愛い」など脚光
横浜FCは９月20日、J１第30節でアルビレックス新潟とニッパツ三ツ沢球技場で対戦する。
この一戦に著名タレントが駆けつけた。元モーニング娘。で、現在は歌手・女優として活躍する加護亜依さんが来場。試合前には、「前回、ここ（ニッパツ三ツ沢球技場）で見させていただきました。すごく面白かったです」とコメント。ハーフタイムのイベントにも参加する予定だ。
現地を華やかに盛り上げた人気者に、ネット上では「加護ちゃんが来てる」「三ツ沢に国民的アイドルが！」「あいぼん可愛い」「やはり大人になった感じだね」といった声があがっている。
29節終了時点で、横浜FCはJ２降格圏の19位、新潟は最下位の20位だ。残留をかけ、ともに負けられない大一番は熱い戦いになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】変わらぬ愛らしさ。三ッ沢降臨の元モー娘。加護亜依さんの厳選ショットを一挙公開！
