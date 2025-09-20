「らんま1/2」第2期の第2弾PV公開に中国ネット「待ちきれない」「OPテーマ良い曲」

2025年9月17日、完全新作アニメ「らんま1/2」第2期の第2弾キービジュアルとPVが公開され、中国のネットユーザーから注目を集めている。

「らんま1/2」は、高橋留美子氏の漫画が原作。水をかぶると女の姿なってしまう主人公・早乙女乱馬（さおとめらんま）とその婚約者・天道あかね（てんどうあかね）を中心に周囲を巻き込む大暴れの日常を描いた格闘ラブコメだ。

同作は週刊少年サンデーで1987年から96年まで連載され、テレビアニメが89年から92年にわたって放送されていた。そして32年ぶりに完全新作として再アニメ化を果たし、昨年10月に第1期が放送。今年10月4日より第2期が放送開始される。

今回公開された第2弾キービジュアルは、舞台を思わせる背景にキャラクターが集結した構図となっている。中央には顔を近づけた乱馬とあかねが描かれ、その周囲には、おなじみの面々に加え、ムース、久遠寺右京（くおんじうきょう）、八宝斉（はっぽうさい）、コロン、五寸釘光（ごすんくぎひかる）といった新キャラクターが描かれた。

併せて解禁となった第2弾PVでは、初公開となった日本の音楽ユニット・水曜日のカンパネラによるOP（オープニング）テーマ「ウォーアイニー」が流れ、乱馬とあかねの距離感の変化が印象的に表現された。後半は多彩なキャラクターたちによるドタバタ格闘ラブコメディー感あふれる仕上がりになっている。

これが中国のSNS・微博（ウェイボー）で複数のブロガーに紹介されると、「ちょっともう待ちきれない。すごく期待してる」「第2期が放送されるなんて、人気があるってことだね」「予告めっちゃよかった。『らんま1/2』第2期が楽しみ！」などと、期待する声が寄せられた。

また「OPテーマ良い曲だね」「OPテーマは『ウォーアイニー』だって、へへ」との声や「子どもの頃の名作」「懐かしすぎて泣ける」「青春が戻ってきた！」「子どもの頃に初めて恋愛を知った作品」などと、同作を懐かしむコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）