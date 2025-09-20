1児の母・田中れいな、太もも美脚ショット「ぎゃるかわいい」「ショーパンが似合いすぎ」
モーニング娘。の元メンバーでタレントの田中れいな（35）が20日、自身のインスタグラムを更新。ほっそりとした美太ももを披露した。
【写真】「ぎゃるかわいい」太もも美脚ショットを披露した田中れいな
田中は「夏か冬か分からん格好ってかわいい そしてこのブーツかわいすぎ」とつづり、「#れーなこーで」と私服ショットをアップ。もこもこのトップスに短パンを合わせたコーディネートで、短パンとブーツの間からはほっそりとした美太ももをのぞかせている。
この美脚ショットにファンからは「めっちゃぎゃるかわいい」「似合うわ〜」「かっこかわいい」「ブーツもいいけどショーパンが似合いすぎ」などの声が寄せられている。
田中は、1989年11月11日生まれ、福岡県出身。モーニング娘。の第6期メンバーとしてデビューし、2013年5月に卒業した。15年7月、ツインボーカル＆ツインギターバンド・LoVendoЯ（ラベンダー）としてシングル「いいんじゃない？/普通の私 ガンバレ！」でメジャーデビューを果たした。2024年7月に自身のインスタグラムを通じ、結婚と第1子妊娠を報告。同年11月に出産を報告した。
