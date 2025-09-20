6人組アイドルグループ「紫陽花は降らない」（通称・あじふらい）の仲ありすが、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。デビューから約5カ月、グループ初の5都市ツアーを経て感じた仲間との絆と、目指すべき未来を語った。（「推し面」取材班）

「本当に怪獣みたいな音だったんです（笑）」

今夏敢行した5都市ツアー。遠征先の朝、ホテルの一室に、爆音の戦隊ソングが響き渡った。仕掛け人は、同い年のメンバーで相部屋の小河心優。朝に弱く、起きられない仲ありすをどうにか起こそうと、前夜「明日は爆音でいくからね！」と宣言していたという。

そして有言実行。部屋には朝から笑い声があふれた。

「性格は正反対なんですけど、だからこそ合うのかも」と、楽しげに話す。公演後は6人全員で地元の美味しいものを囲み、動員の喜びやファンへの感謝を分かち合った。仲が即答した「仲の良さ」というグループの強み。それを表すエピソードだ。

一方、グループとしての課題も感じている。「対バンで他のグループを見ると、パフォーマンスの精度に圧倒されます。デビューしてまだ5カ月だから、なんて言い訳はしたくない」。甘えを許さず、静かに努力を誓う姿があった。

目標はTDCホール（カナデビアホール）でのワンマンライブ。SNSを駆使して曲をバズらせて一気に駆け上がるのではなく、「一人ずつ、コツコツと」。その着実な歩みにこそ、仲ありすというアイドルの本質がにじんでいる。