【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１９日（日本時間２０日）、本拠地でのジャイアンツ戦に１番指名打者で出場し、五回に５２号逆転３ランを放ち、６―３の勝利に貢献した。

今季限りで引退するカーショーのレギュラーシーズンでの本拠地最終登板を勝利で飾ったドジャースは、１３年連続のプレーオフ進出を決めた。

ドジャース一筋で１８年間プレーしたカーショーのレギュラーシーズンでの本拠地最終登板で、大谷が値千金の逆転３ランを放った。「ショウヘイのホームランは信じられない一発だった」とカーショー。１点を追う五回二死一、二塁で、２０２１年のサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）左腕のレイが投じた外角高めの９５・５マイル（約１５３・７キロ）の直球を、逆らわずに左翼席に運んだ。大谷も「いいところで逆転の一打を打てたのはすごく大きかった」と手応え十分で、ベンチではカーショーと抱き合って喜びを分かち合った。

２試合ぶりの５２号で、ナ・リーグ本塁打ランキングトップを走るフィリーズのシュワーバーに１本差に迫った。残り８試合。個人としては３年連続のリーグ本塁打王を視界にとらえ、チームとしては１３年連続のプレーオフ進出を決める一発だった。大谷は「カーショーの記念すべき日に、しっかりと勝ちで終われたのがすごく大きい」と語り、「ポストシーズン進出を決められたのは大きい」と力を込めた。

試合後のクラブハウスでは、ロバーツ監督がポストシーズンを見据えて「これから大事な６週間が始まる」とスピーチ。選手たちはシャンパンで乾杯し、節目の勝利を祝った。４年連続のナ・リーグ西地区優勝へのマジックナンバーも「４」となった。