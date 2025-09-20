モデルで女優の岡崎紗絵さんが、2nd写真集 『Lupinus(ルピナス)』発売記念イベントに登壇しました。



【写真を見る】【 岡崎紗絵 】20代最後の写真集は「120点」今後は “声優にもいつか挑戦したい”





20代最後となった今回の写真集。タイトルのルピナスは11月2日生まれの岡崎さんの誕生花で、花言葉は「いつも幸せ」。岡崎さんは “ルピナスは荒れた土地でも栄養を吸収して、吸収して花を咲かせる特徴があり、自分も20代にたくさん経験をさせていただいて、いろんな感情をもらったので、このタイトルがいいんじゃないかと思いました” とタイトルに込めた意味を説明しました。









ちなみに最近「幸せだったこと」について聞かれると、プライベートで訪れた宮古島旅行を挙げ “プライベートでちゃんと海には入れて、シュノーケリングでお魚ちゃんと戯れた時間が幸せでした” と明かしました。









そして写真集ではグアムで撮影が行われ、2日半程度の強行スケジュールではあったものの景色やグルメを堪能できたそうで “撮影で少しお酒を控えていたので、撮影終了後にスタッフと行ったプチ打ち上げで飲んだビールの味は本当に美味しかった。忘れられない” と素敵な20代の締めくくりとなったようでした。









“20代にたくさんの経験してもらってきた感情や物を、作品として残せたらうれしいなということで実現したので、本当に思いの詰まった作品が出来てうれしい” という岡崎さんは出来栄えについて “120点” と自己採点。 “20代最後は本当に大きい、自分の記録でもあるので思いも詰まった120点です” と理由を明かしました。









30代に向けての目標を聞かれると “声の仕事がしてみたい。コロナ禍でアニメを見る機会が増え、アニメに命を吹き込むお仕事は本当にすばらしいと思ったので” と、新たな分野への意欲も覗かせていました。





ちなみに最近感動した作品は「鬼滅の刃」で “1作目は2回見にいきましたけど、今作ももう1回は観たいです” と明かし “自分もいつかそういう場所（声優）に行けたら” と意気込みを語りました。

【担当：芸能情報ステーション】